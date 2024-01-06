ARA
Bist 100
7628,73
1,07%
Bist 100
Dolar/TL
29,8375
0,2692%
Dolar/TL
Euro/TL
32,6956
0,0331%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0941
-0,0749%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1961,95
0,37%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

McDonalds üst yöneticisinden boykot açıklaması

ABD’li hızlı servis restoran zinciri McDonalds'ın Üst Yöneticisi Chris Kempczinski, İsrail'e destek verdiği gerekçesiyle şirkete karşı başlatılan boykottan etkilendiklerini açıkladı.

06 Ocak 2024 | 00:34
0
McDonalds üst yöneticisinden boykot açıklaması

Kempczinski, sosyal iş ağı ve paylaşım platformu LinkedIn hesabından yaptığı paylaşımda, Orta Doğu’da ve dışındaki pek çok pazarda, Gazze'deki savaştan ötürü McDonald's gibi markaları etkileyen "yanlış bilgilerden" şirketin anlamlı ölçüde etkilendiğini belirtti.

Şirketin, İslam ülkeleri dahil olmak üzere faaliyet gösterdiği her yerde istihdam sağladığını savunan Kempczinski, şirkete yönelik boykotun "cesaret kırıcı ve temelsiz" olduğunu iddia etti.

İsrail'e destek veren uluslararası firmalar boykot ediliyor

AA'nın haberine göre İsrail'in 7 Ekim'de Gazze Şeridi'ne yönelik başlattığı saldırılara destek niteliğinde açıklamalar yapan ve yardımlar gönderen uluslararası firmalar, dünya çapında boykot ve protestolara uğruyor.

ABD'li kahve zinciri Starbucks, gıda zinciri McDonald's ve İspanyol İnditex grubuna bağlı Zara firmaları başta olmak üzere boykot ve Filistin yanlısı gösteriler nedeniyle tepkiler alıyor. İsrail'e destek açıklamasının yanı sıra McDonald's İsrail şirketinin, İsrail askerlerine bedava yemek dağıtacağını açıklaması büyük tepki toplamıştı. Dünyanın farklı ülkelerindeki McDonald's şirketleri de İsrail askerlerine dağıtılan bedava yemeğin, McDonald's İsrail'in tasarrufunda olduğu yönünde açıklamalar yapmıştı.

McDonald’s Türkiye ise "başta kadınlar, çocuklar ve yaşlılar olmak üzere savaş mağduru olan Gazze halkına 1 milyon dolarlık insani yardım desteğini sunacağını" duyurmuştu. AA

0
  • ALTIN GRAM - TL 1961,95 0,37%
  • ALTIN ONS 2045,15 0,1%
  • BIST 100 7628,73 1,07%
  • DOLAR/TURK LIRASI 29,8375 0,2692%
  • EURO/TURK LIRASI 32,6956 0,0331%
  • EURO/USD 1,0941 -0,0749%
  • INGILIZ STERLINI 1,27202 0,28263%
  • JAPON YENI 144,753 0,11%
  • KANADA DOLARI 1,33644 0,08762%
  • RUS RUBLESI 91,35 0%
Günün En Çok Okunanları
Yetimhaneden multi-milyarderliğe götüren büyük fikir
Dolar- euroda günün ilk rakamları
Dolar- euroda günün ilk rakamları
SSK ve Bağ-Kur emeklisine ek zam yapılacak mı?
SSK ve Bağ-Kur emeklisine ek zam yapılacak mı?
2024 yılında öne çıkacak 5 İK trendi
2024 yılında öne çıkacak 5 İK trendi
Tesla'yı geride bıraktı: Togg, ilk yılında kaç adet araç sattı?
Tesla'yı geride bıraktı: Togg, ilk yılında kaç adet araç sattı?
ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs'tan TL tahmini
ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs'tan TL tahmini
Ankara'da Halk Ekmek fiyatına zam
Ankara'da Halk Ekmek fiyatına zam
Altın fiyatları bugün ne kadar?
GERİ
İLERİ
Yetimhaneden multi-milyarderliğe götüren büyük fikir
Dolar- euroda günün ilk rakamları
SSK ve Bağ-Kur emeklisine ek zam yapılacak mı?
2024 yılında öne çıkacak 5 İK trendi
Tesla'yı geride bıraktı: Togg, ilk yılında kaç adet araç sattı?
Dolar- euroda günün ilk rakamları
SSK ve Bağ-Kur emeklisine ek zam yapılacak mı?
2024 yılında öne çıkacak 5 İK trendi
Tesla'yı geride bıraktı: Togg, ilk yılında kaç adet araç sattı?
ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs'tan TL tahmini
SSK ve Bağ-Kur emeklisine ek zam yapılacak mı?
2024 yılında öne çıkacak 5 İK trendi
Tesla'yı geride bıraktı: Togg, ilk yılında kaç adet araç sattı?
ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs'tan TL tahmini
Ankara'da Halk Ekmek fiyatına zam
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL