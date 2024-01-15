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Mega Metal Yönetim Kuruluna yeni isimler katıldı

Borsanın yeni şirketlerinden Mega Metal, güçlü büyüme stratejisi kapsamında yönetim kurulu üyeleri arasına yeni isimler eklediğini duyurdu.

15 Ocak 2024 | 20:33
Son Güncellenme: 15 Ocak 2024 | 21:10
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Mega Metal Yönetim Kuruluna yeni isimler katıldı

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 15 Aralık 2023 itibarıyla hisseleri Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlayan Mega Metal, yönetim kurulu üyelerinin arasına yeni isimler kattı.

Açıklamada "Yönetim ve finans alanlarında 30 yılı aşkın deneyime sahip Meliha Seyhan, yeni yönetim kurulu üyesi olarak seçilirken, iş dünyasının deneyimli isimlerinden Mehmet Fatih Keresteci, Özlem Vidin Engindeniz ve Nihal Mashaki Seçkin de şirketin bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak atandı" denildi.

BİYOGRAFİLER

Anadolu Üniversitesi İşletme lisans mezunu olan Meliha Seyhan, yüksek lisansını Sabancı Üniversitesi Executive MBA programında tamamladı. İş hayatına P&G'de başlayıp, çeşitli yönetici pozisyonlarında görev aldıktan sonra Lila Group bünyesinde CFO pozisyonunda bilgi teknolojileri dahil birçok projeye liderlik eden Seyhan, 2021'de ANKA Bütünsel Yönetim Danışmanlığı Limited Şirketi'ni kurarak şirketlere yönetim ve finans danışmanlığı hizmeti vermeye başladı. Halihazırda farklı şirketlerde bağımsız yönetim kurulu üyelikleri bulunan Seyhan, danışmanlık hizmeti vermeye de devam ediyor.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Fatih Keresteci, HSBC'de 16 yıl Hazine ve Sermaye Piyasaları bölümünde farklı roller üstlendi. Keresteci, Peninsula Capital Partners kurucu ortağı olarak şirketlere finansal konularda danışmanlık hizmeti verirken, aynı zamanda çeşitli şirketlerde yönetim kurulu üyesi, yönetim kurulu danışmanı ve icra kurulu üyesi olarak görev alıyor.

Avukat olarak 2005'te mesleğe başlayan Nihal Mashaki Seçkin de 2008'de finansal hizmetler sektörüne geçerek Türkiye Finans Bankası, Şişecam ve Karadeniz Holding'de yöneticilik yaptı. Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği'nde (TKYD) yönetim kurulu üyesi ve profesyonel eğitmen olarak görev yapan Seçkin, aynı zamanda TKYD Uluslararası Kurumsal Yönetim Enstitüsü Kurucu Yürütme Kurulu Üyesi.

Yüksek Mühendis Özlem Vidin Engindeniz de 1997'de Mercedes Benz Türk AŞ'de İK uzmanı olarak başladığı kariyerinde, IT ve bilgi güvenliği başta olmak üzere çeşitli pozisyonlarda yöneticilik ve liderlik görevlerini üstlendi. Mercedes-Benz Otomotiv'de icra kurulu üyesi olarak da görev yapan Engindeniz, Almanya'da Mercedes-Benz AG bünyesinde "Çevik Dönüşüm Projesi"nin liderliği görevine devam ediyor.

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