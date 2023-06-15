Microsoft CEO'su Satya Nadella'nın geçtiğimiz günlerde Wired'a verdiği bir röportajdaki detay dikkat çekti. Nadella'nın yeni bir yapay modelini test etmek için her zaman kullandığı bir sorgu var. Sorgu Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî ile ilgili.

Nadella her zaman referans olarak kullandığı bir sorgu olduğunu söylüyor. Nadella, makine çevirisinin uzun zamandır bizimle birlikte olduğunu, önemli bir seviyeye ulaştığını ancak şiirdeki derin anlamı yakalama inceliğine sahip olmadığını belirtiyor

Nadella, şunları söylüyor: "Şimdi GPT-4 olarak adlandırılan şeyi 2022 yazında ilk gördüğümde akıllara durgunluk veren bir deneyimdi. Her zaman referans olarak kullandığım bir sorgu var. Makine çevirisi uzun süredir bizimle birlikte ve pek çok büyük aşama elde etti, ancak şiirde derin anlam yakalama inceliğine sahip değil. Hindistan, Haydarabad'da büyürken, Farsça şiir okuyabilmeyi hayal etmiştim. Özellikle Urduca'ya ve ardından İngilizce'ye çevrilmiş olan Rumi'nin eserlerini. GPT-4 bunu tek seferde yaptı. Bu sadece bir makine çevirisi değildi, aynı zamanda iki dil sınırının ötesinde şiirin egemenliğini koruyan bir şeydi. Ve bu oldukça havalı"