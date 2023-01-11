Collider, Netflix'in 1899 dizisini iptal etmesinin ardından "Netflix dizilerin başarısını nasıl ölçüyor?" sorusuna yanıt aradı. Haberde, Netflix'in, dizileri iptal etmeyi ya da yeni sezonlar için anlaşma yapma kararını nasıl verdiğinin tam olarak bilinmediği vurgulandı.

Netflix tarafından kullanılan en bariz başarı ölçütü izlenme saati. Yani bir film veya dizi diğer yapımlara göre aboneleri daha uzun süre büyülediyse başarılı kabul ediliyor. Ancak bu tek bir kriter değil, yani bu durum bu kadar basit değil.

Çünkü, Netflix izlenme saati analizini 28 günle sınırlıyor. Collider'e göre Netflix, ham izlenme süresinden ziyade yapımların bütün bölümlerinin tamamlanmasına daha fazla değer veriyor.

NETFLİX İÇİN ÖNEMLİ KRİTER: TAMAMLANMA ORANI

Collider, "Netflix bize Red Notice'in 364.02 milyon saat izlenme ile tüm zamanların en popüler filmi olduğunu söylediğinde, şirket bu sayıya filmin vizyona girmesini takip eden 28 gün içinde ulaşıldığını söylüyor. Bu yüzden özgün bir yapımın başarılı olabilmesi için halkın hemen dikkatini çekmesi gerekir.

Hepsinden önemlisi, Netflix tamamlanma oranlarına izlenen ham saat sayısından daha fazla değer veriyor gibi görünüyor" diyor.

Örneğin, The Sandman'in vizyona girmesini takip eden aylarda Yazar Neil Gaiman da yeni sezonun çıkmasını isteyen hayranlara, bunun için mümkün olan en kısa sürede diziyi bitirmeleri gerektiğini söylemişti.

Collider'e göre Gaiman'ın o sırada söylediği gibi, Netflix "tamamlanma oranlarına" bakıyor.

Haberde Netflix'in tamamlanma oranına dair hiçbir zaman açıklama yapmadığını ancak bunun, 1899'un neden iptal edildiğinin anlaşılmasını sağladığını ifade ediliyor.

FORBES'TA DA AYNI YORUM VAR

Forbes'ta yayımlanan bir analizde de tamamlanma oranına dikkat çekiliyor. Analize göre Netflix, bir dizinin, şovun izleyicilerinin yüzde kaçının gerçekten bitirdiği ile ilgileniyor.

Forbes bu konuda şu yorumu yapıyor: "Bu, Ağustos ayında First Kill hayranlarının dizinin neden iptal edildiğini anlamadığı ve daha az izlenen Heartstopper'ın iki sezon daha yenilendiği sırada ortaya çıktı"

Buradaki fikir, First Kill'in düşük bir tamamlama oranına sahipken Heartstopper'ın iyi bir tamamlama oranına sahip olması. Genel olarak, çizgi %50 civarında görünüyor ve bu rakamın altındaki dizilerin işi zor.

1899'UN TAMAMLANMA ORANI MI DÜŞÜKTÜ?

Bazı kaynaklara göre 1899 dizisi % 32'lik iç karartıcı bir tamamlanma oranına sahipti ve iptal edildi.

Bu bakış açısına göre izleyiciler bir sezonu izlerken tamamlamadan bırakıyorlarsa, bu durum 2. sezon için geri dönmeyeceklerinin bir göstergesidir.

Forbes'un verdiği bazı örnekler ise şöyle: