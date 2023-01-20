Netflix Inc.'in kurucu ortağı Reed Hastings, 20 yılı aşkın süredir liderliğini üstlendiği şirketin CEO'luğu görevinden ayrılıyor ve bu görevi iki uzun süredir birlikte çalıştığı Ted Sarandos ve Greg Peters'a bırakıyor.

Halihazırda eş-CEO olan Sarandos, şirketin Hollywood'daki halka açık yüzüyken, daha önce operasyondan sorumlu genel müdür olan Peters, şirketin ürün geliştirmesini ve reklam sektörüne girmesini denetledi. 62 yaşındaki Hastings, şirketin yönetim kurulu başkanı olarak görev yapacak.

Hastings bir blog gönderisinde doğru zamanın geldiğine inandığını belirtti.

BEKLENTİLERİ AŞTI

Netflix ise 2022'yi beklentilerin üzerinde kapattı. Şirket, 2022'nin son çeyreğinde 7,66 milyon abone ekleyerek Wall Street analistlerinin ortalama 4,5 milyon tahminini aştı. Gelir, 7.85 milyar $ ile tahminlerle uyumluydu. Hisse başına 12 sent olan kazancı bir önceki yılın aynı döneminin oldukça altına düşmesine rağmen şirket, önümüzdeki yıl kar marjının ve serbest nakit akışının iyileşeceğini tahmin ediyor.

Netflix hisseleri rakamları sonrası yükseldi.

Bloomberg, Sarandos ve Peters'in Netflix'e medya endüstrisindeki çalkantılı bir dönemde rehberlik edeceği yorumunu yapıyor. Şirket, akış işini DVD-posta hizmetinden ayırdığı 2011'den bu yana abone büyümesinin en yavaş yılını bildirdi. Şirketteki hisseler geçen yıl değerinin yarısını kaybetti.

Bununla birlikte içerik listesi bakımından Netflix güçlü bir dönem geçirdi. Şirket, şimdiye kadarki en popüler üçüncü TV şovunu Wednesday ile en popüler yabancı filmi Troll, dördüncü en popüler filmi Glass Onion'u yayınladı.

KENARA ÇEKİLECEĞİ SİNYALLERİNİ VERİYORDU

Hastings, birkaç yıldır kenara çekileceğinin sinyallerini veriyor. Sarandos'u 2020'de eş CEO'luğa yükseltti ve aynı zamanda Peters COO'su oldu. Neredeyse tüm Hollywood kararlarını Sarandos'a devretti ve yavaş yavaş işin günlük işlerinden geri çekildi.

ŞİFRE PAYLAŞIMI

Netflix, reklam destekli paketin ve parolaları paylaşan kişilere yönelik kısıtlamaların büyümeyi artıracağına inanıyor. 100 milyondan fazla insanın hizmeti ödeme yapmadan kullandığını söylüyor. Bloomberg'e göre irket bu yıl şifre paylaşımı konusunda daha sert baskı yapacak

REKLAM DESTEK PAKET

Netflix Kasım ayında bazı ülkelerde reklam destekli tanıtmıştı. Kaynaklara göre reklam paketinin performansını yorumlamak biraz karışık bir durum. Antenna'ya göre bu, Netflix'in ilk ayındaki en az popüler paketiydi ve reklamverenler, hizmetin şirketin öngördüğünden daha az izleyici getirdiğini söylüyor. Ancak Ampere Analysis'e göre yeni paket ilk gününde yeni kayıtlarda artışa neden oldu ve Aralık ayında Netflix kayıtlarındaki payını artırdı.

Netflix, ilerlemesinden memnun olduğunu ve reklam katmanının yeni, maliyete duyarlı müşteriler çektiğini söylüyor. Reklam paketini seçen kişilerin çoğu, daha yüksek fiyatlı bir pakketten geçen kişiler değil, yeni müşteriler.

Şirket ayrıca ücretsiz, reklam destekli hizmetlerdeki büyümeyi izlediğini ve gelecekte bu modeli denemeye açık olacağını söyledi.