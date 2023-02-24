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  • Netflix 30'dan fazla ülkede fiyat indirimine gidiyor... Listede hangi ülkeler var?

Netflix 30'dan fazla ülkede fiyat indirimine gidiyor... Listede hangi ülkeler var?

190'dan fazla ülkede faaliyet gösteren Netflix, 30'dan fazla ülkede fiyat indirimine gidiyor. Netflix, fiyat indirimiyle beraber daha fazla abone kazanmayı hedefliyor.

24 Şubat 2023 | 13:21
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Netflix 30'dan fazla ülkede fiyat indirimine gidiyor... Listede hangi ülkeler var?

Netflix, daha fazla abone çekmeye çalışırken 30'dan fazla ülkede fiyatları düşürüyor. Fiyat indirimleri Asya, Avrupa, Latin Amerika, Sahra altı Afrika ve Orta Doğu'nun bazı bölgelerinde geçerli olacak. Bu indirimlerin yalnızca belirli Netflix paketlerini etkilediği, ancak bazı lokasyonlarda abonelik fiyatının yarıya yarıya düşeceği belirtiliyor.

BBC'ye göre bir Netflix sözcüsü, "Her zaman üyelerimizin deneyimini iyileştirmenin yollarını araştırıyoruz. Belirli ülkelerdeki planlarımızın fiyatlarını güncellediğimizi doğrulayabiliriz" dedi.

HANGİ ÜLKELERDE FİYAT İNDİRİMİ VAR?

Wall Street Journal'ın haberine göre fiyat indirimi alması beklenen ülkelerden bazıları Yemen, Ürdün, Libya, İran, Kenya, Hırvatistan, Slovenya, Bulgaristan, Nikaragua, Ekvador, Malezya, Endonezya, Tayland ve Filipinler. Bazı kaynaklarda ise indirimlerin Bosna Hersek, Sırbistan, Arnavutluk, Kuzey Makedonya ve Slovakya için de geçerli olacağı belirtiliyor.

Bu yeni karar Netflix'in Kanada, Yeni Zelanda, Portekiz ve İspanya'daki şifre paylaşımdan daha fazla para kazanma planlarını açıklamasından haftalar sonra geliyor. Yeni kurallara göre, abonelerin, aboneliklerini kullanan ve "birincil" hanelerinin dışında yaşayan herkes için fazladan ödeme yapması bekleniyor.

Netflix eş CEO'su Greg Peters ocak ayındaki bir konuşmasında fiyat değişikliklerini ima etmişti. Peters, "Farklı fiyat noktalarında uygun değeri sunmaya çalışırken dünya çapında daha fazla üyeye hizmet vermeye çalışıyoruz. Dünya çapında derinlemesine nüfuz edemediğimiz ülkelerde insanlar var" demişti.

190'dan fazla ülkede faaliyet gösteren Netflix, Amazon, HBO ve Disney gibi rakiplerinin artan rekabetiyle karşı karşıya.


 

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