Netgsm, "piyasaya giriş" fiyatlarını duyurdu

Şirketten yapılan açıklamaya göre numaralarını Netgsm'e taşıyanların NETGSM'den '0510' ile başlayan numara alabiliyor. Yeni abonelik ve numara taşınması, e-Devlet üzerinden veya akıllı telefonlarla bayiye gitmeden bulunulan yerden yapılabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Netgsm Yönetim Kurulu Başkanı Adem Öcal, 'Netgsm'in çekirdek şebekesi, santral alt yapısı kendisine ait olup, fiyat ve tarifeler de kendi kararlarını kendisi verdiği için uygun fiyat verilebiliyor. Yüzde 100 yerli sermayeyiz, yazılımlarımızın çoğunu kendi AR-GE merkezimizde 'yerli-milli' geliştiriyoruz. Kendimize özel veri merkezimiz var.' ifadelerini kullandı.

Öcal aylık mobil paket fiyatları hakkında da bilgileri paylaştı:

1 GB internet, 100 dakika konuşma ve 50 SMS'in 29 lira;

4 GB internet, 250 dakika konuşma ve 50 SMS'in 59 lira;

10 GB internet, 500 dakika konuşma ve 50 SMS'in 99 lira;

15 GB internet, 500 dakika konuşma ve 50 SMSin 119 lira;

20 GB internet, 500 dakika konuşma ve 100 SMS'lik paketin ise 149 lira

Öcal, abone memnuniyetini en üst düzeyde tutmak için Ankara'daki ekiplerine katılacak tecrübeli yazılımcılar ve müşteri temsilcileri aradıklarını bildirdi.