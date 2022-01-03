ODE Yalıtım’ın çevre dostu uygulamalarıyla ön plana çıkan ve 2018 yılında “Yılın Yatırımı” ödülüne layık görülen Eskişehir’deki ODE Üretim Kampüsü, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen Sıfır Atık Belgesi’ni almaya hak kazandı. ODE Yalıtım Teknik Genel Müdür Yardımcısı Tarık Uslu, kurdukları Sıfır Atık Yönetim Sistemi ile Avrupa’nın 2050 yılına kadar ulaşmak istediği sıfır atık hedefine şimdiden çok yaklaştıklarını söyledi.

Yüzde 100 yerli sermayeli yalıtım şirketi ODE Yalıtım, Eskişehir’deki ODE Üretim Kampüsü’nde kurduğu Sıfır Atık Yönetim Sistemi ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen Sıfır Atık Belgesi almaya hak kazandı.

Konuyla ilgili açıklama yapan ODE Yalıtım Teknik Genel Müdür Yardımcısı Tarık Uslu, geleceğe yönelik olarak odaklandıkları konuların ana çerçevesini sürdürülebilirliğin oluşturduğunu ifade ederek, “Faaliyet alanımız olan yalıtım, doğası gereği gelecek nesillere sürdürülebilir bir yaşam alanı bırakma noktasında son derece önemli katkılar sağlıyor. Yalıtımla sağlanan enerji verimliliği iklim değişikliği ile mücadele son derece önemli bir adım olmasının yanı sıra enerji tüketimini azalttığından ekonomik fayda da sağlıyor. Biz de yalıtım sektörünün önde gelen oyuncularından biri olarak, çevresel, ekonomik ve sosyal anlamda sürdürülebilirliğe destek olmayı hedefliyoruz” dedi.

“13 ton kağıdı ve 6 ton plastiği geri dönüşüme gönderdik”

ODE Yalıtım içinde oluşturdukları Enerji Verimliliği Komitesi İle başta AB İklim Yasası olmak üzere yeşil dönüşüm sürecindeki tüm çalışmaları yakından takip ettiklerini belirten Uslu, “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından sürdürülen Sıfır Atık Projesi kapsamında kurduğumuz Sıfır Atık Yönetim Sistemi ile kısa sürede önemli bir yol kat ettik. Günümüz itibarıyla cam ve metalde sıfır atığa ulaşarak 357,8 metreküp su tasarrufu sağladık. Yine sıfır atığa ulaştığımız organik atık ve bitkisel atık yağ ile 45,9 metreküplük depolama alanından tasarruf ettik. Sıfır atık motor yağı sayesinde de 84 bin 830 kWh enerji tasarrufu elde ettik. Bir yılda 13 ton kağıdı geri dönüşüme göndererek 217,2 ağacın kesilmesini önledik. Dönüşümünü sağladığımız 6 ton plastik ile de 14 bin 649 litre daha az petrol kullanılmasına aracılık ettik. Geri dönüşüme gönderdiğimiz kağıt ve plastikler ile aynı zamanda 2 bin 492 kg sera gazının gezegenimize salımını önledik. Kısacası Avrupa’nın 2050 yılına kadar ulaşmak istediği sıfır atık hedefine şimdiden çok yaklaştık” diye konuştu.

“Elektriğin yüzde 60’ını güneşten karşılayacağız”

Tarık Uslu, diğer çevre dostu uygulamalarını da şu sözlerle anlattı; “Ürün gruplarının tümünde çevresel ürün beyanı (EPD) olan tek yalıtım şirketiyiz. Ayrıca toplamda 16 ürün serimiz EPD belgesi almaya hak kazandı. Enerji ve su tüketimimizi azaltmak üzere çalışmalarımızı sürdürüyoruz. A3 ve Kaizen ile sürekli olarak iyileştirme projeleri yapıyoruz. Şu anda Eskişehir’deki tesisimizin çatısının tamamını kaplayacak şekilde kurulumuna devam ettiğimiz güneş paneli (fotovoltaik) ile elektrik ihtiyacımızın yüzde 60’ını güneşten karşılayacağız. 2022 yılı Mart ayında devreye almaya hedeflediğimiz 2.400 kWp kurulu güce sahip bu sistem aslında bizim için bir başlangıç. Üretim tesislerimizdeki enerji ihtiyacının tamamını yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılayıncaya dek bu alandaki yatırımlarımıza devam etmeyi hedefliyoruz.”

2017 yılında faaliyetlerine başlayan Eskişehir’deki ODE Üretim Kampüsü’nün sektör adına örnek bir tesis olduğuna dikkat çeken Uslu, “Kampüste gündüz aydınlatması, doğal aydınlatma malzemesi polikarbon ışıklıklarla sağlanıyor. Otomatik duman damperleri de aynı zamanda doğal havalandırmaya olanak tanıyor. Oluşabilecek kirli havayı filtre etmek üzere özel sistemler kullanılıyor. Tesiste ayrıca, LED aydınlatma armatürleri, sifonik sistem yağmur suyu deşarjı ve gri su tesisatları gibi çevre dostu uygulamalarımız da bulunuyor” şeklinde konuştu. Uslu, Eskişehir’den sonra Çorlu’daki ODE Üretim Kampüsü için de 2022 yılı içinde Sıfır Atık Belgesi almayı hedeflediklerini açıkladı.