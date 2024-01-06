OYAK Çimento Fabrikaları AŞ ile OYAK Denizli Çimento AŞ birleşti

OYAK Çimento açıklamasına göre, 14 Mayıs 2020 tarihinde halka açık şirketlerini OYAK Çimento Fabrikaları AŞ çatısı altında birleştiren OYAK Çimento, 31 Aralık 2020’de OYAK Beton Sanayi ve Ticaret AŞ ile birleşti. 28 Aralık 2023 tarihi itibari ile de OYAK Denizli Çimento AŞ ile birleşerek, tüm çimento ve beton operasyonlarını tek çatı altında toplamış oldu.

Söz konusu işlem, 2020 yılının mayıs ayındaki halka açık firmaların birleşmesinden farklı olarak, halka açık bir şirket ile halka açık hissesi bulunmayan bir şirketin birleşmesiyle gerçekleşti.

Birleşmenin ardından, OYAK Çimento Fabrikaları AŞ’nin özsermayesi 86 milyon 784 bin 965 TL artarak, 1 milyar 159 milyon 793 bin 441 TL’den 1 milyar 246 milyon 578 bin 406 TL’ye yükseldi.

Birleşmeyle birlikte yedi entegre fabrika, iki öğütme tesisi ve tüm yurda yayılmış 52 beton santrali ile yedi coğrafi bölgede satış gerçekleştiren Türkiye çimento endüstrisinin kapasite ve pazar lideri OYAK Çimento, Türkiye’de "Net-Zero" taahhüdünü veren ilk çimento şirketi konumunda. Şirket; enerji maliyetlerini düşürmek, atık besleme sistemlerini daha ileri seviyelere götürmek, atık ısıdan geri kazanım tesisleri yapmak ve daha çevreci üniteler kurmak için son beş yılda ciddi yatırımlar gerçekleştirirken, alternatif yakıt kullanım oranını da önemli ölçüde artırmış durumda.