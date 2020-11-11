KOBİ’leri e-fatura ile tanıştıran ilk online ön muhasebe programı Paraşüt, e-ticaret altyapı ve entegrasyon hizmeti sunan Shopside’ı satın aldı. Paraşüt, gerçekleştirdiği bu ilk satın alma ile e-ticaret sektöründe hizmet veren firmalara, finansal süreçlerini çok daha hızlı ve etkin bir biçimde yönetebilecekleri altyapıyı sağlamayı hedefliyor.

Shopside ile ilk satın almalarını gerçekleştirmelerinden dolayı mutluluk duyduklarını belirten Paraşüt Kurucu Ortağı ve CEO’su Sean Yu, “Kriz dönemleri tehditler içerdiği gibi dikkatle bakmasını bilen şirketler için önemli fırsatlar da barındırıyor. Türkiye’nin önde gelen girişimlerinden biri olarak, piyasalarda Koronavirüs etkisinin çok güçlü şekilde hissedildiği bir dönemde, gerçekleştirdiğimiz bu satın alma ile e-ticaret sektöründe hizmet veren firmalarımıza finansal süreçlerini çok daha hızlı ve verimli bir biçimde yönetmelerini sağlayacak altyapıyı sunmayı hedefliyoruz” dedi.

Sean Yu sözlerine şöyle devam etti:

“Önümüzdeki dönemde de hayata geçireceğimiz yeni yatırımlarla, KOBİ’lerimizin finansal operasyonlarını her alanda yönetebilecekleri hizmetler sunarak işlerindeki verimliliği artırmaya devam edeceğiz. Shopside satın almasını takiben aramıza katılacak yeni ekip arkadaşlarımızla e-ticaret alanında faaliyet gösteren müşterilerimizin işlerini daha da kolaylaştırmak için var gücümüzle çalışacağız. Shopside ile pazaryerlerinden ya da kendi web sitelerinden satış yapan KOBİ’lerimizin tüm operasyonlarını uçtan uca dijital hale getirmelerini sağlayacağız. Bu kapsamda sunduğumuz pek çok özellik sayesinde KOBİ’lerin; hem Paraşüt üzerinden ön muhasebelerini yönetmeleri çok daha kolay hale gelecek, hem de işlerinin kolaylaşmasına ve verimliliklerinin artmasına katkı yapacağız.”

“Müşterilerimize daha iyi bir deneyim sunacağız” *

Shopside olarak, öncelikle Paraşüt ve sonraki aşamalarda diğer grup şirket ürünlerinin e-ticaret ihtiyaçları doğrultusunda fayda sağlayacaklarını belirten Shopside CEO’su Umut Köseoğlu ise konu ile ilgili şöyle konuştu:

“Paraşüt, ön muhasebe alanında piyasanın en çok tercih edilen ve güvenilen markası. Bu anlamlı iş birliği kapsamında Paraşüt ile daha da güçlenerek yolumuza devam edeceğiz. Bu birleşme meyvelerini çok kısa sürede vermeye başlayacak ve e-ticaret alanında tüm mevcut ve potansiyel müşterilerimize çok daha iyi bir deneyim ve yepyeni özellikler sunacağız. Segmentimizde bir ilki gerçekleştirdiğimiz bu birliktelikle ortaya çıkacak ürünleri işletmelerimizin hizmetine sunmak için sabırsızlanıyoruz.”