SALT’ın Garanti BBVA Mortgage desteğiyle 2014’ten bu yana sürdürdüğü Perşembe Sineması’nın yedinci yıl gösterimleri kasım ayında da devam ediyor. Sokak kültürünün günümüz şehirlerindeki “normal anlayışı”nı nasıl altüst ettiğine bakan filmler saltonline.org adresinden izlenebilecek.

Kurgu ve belgesel on filmden oluşan Perşembe Sineması “Evde”, yoğun kentleşmenin vurduğu mahallelerdeki değişim rüzgârlarının, sorgulanmayan bir geleneğe karşı daha hakkaniyetli bir gelecek talebinin, bireysel ve toplumsal varoluş çabalarının ve her kesimden insanı buluşturan sokaklardan doğan yeni anlatıların peşinden gidiyor.

Gökdelenleriyle meşhur bir megakent, iç savaştan çıkmış bir şehir ya da teknolojinin hızına ayak uyduramayan bir yerleşim yerinde kamusal mekânların, renkli ve bir o kadar da karmaşık yapıdaki sokak kültürlerinin etkisiyle nasıl başka amaç, kimlik ve ifadeler kazandığına bakıyor.

Yalnızca Türkiye’den erişime açık olan “Evde” filmleri, orijinal dilinde Türkçe ve İngilizce altyazılı olarak gösterilecek.