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Petkim, 2022'de 6,5 milyar lira net kâr elde etti

SOCAR Türkiye'nin grup şirketlerinden Petkim, petrokimya sektöründe kar marjlarındaki daralmaya rağmen geçen yılı 6,5 milyar lira net karla kapattı.

02 Mart 2023 | 12:31
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Petkim, 2022'de 6,5 milyar lira net kâr elde etti

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Petkim, geçen yıl toplam satışlarını önceki yıla göre yüzde 70 artırarak 49 milyar liraya yükseltirken, nakit varlıklarını da 13 milyar liraya çıkardı.

Petrokimya sektöründe kar marjlarının önemli ölçüde daraldığı geçen yılda şirketin elde ettiği sonuçlarda, yetkin insan kaynağı, güçlü yönetim anlayışı, nakit pozisyonu, kredibilitesi ve STAR Rafineri ile olan entegrasyonu öne çıktı.

Böylelikle Petkim, geçen yılın ilk çeyreğinden itibaren tüm dünyada düşen ürün fiyatları ve kar marjlarına rağmen, net dönem karını 6,5 milyar liraya çıkardı.

"Project Earth", Petkim'de devreye alındı

Açıklamaya göre, geçen yıl SOCAR Türkiye'nin SAP ile başlattığı S4/HANA projesi Project Earth, Petkim'de de uygulamaya başlandı.

Bu proje sayesinde muhasebe işlemleri ve fatura onayları gibi kurumsal süreçler uçtan uca yönetilebiliyor ve SOCAR Türkiye ve grup şirketleri arasında veri akışı gerçekleştirilebiliyor.

Öte yandan Petkim, 2023 Ocak'ta vadesi gelen 500 milyon dolar tutarındaki Eurobond'u iç kaynakları ile öderken, yurtdışından 300 milyon dolar tutarında uzun vadeli yeni kaynak sağladı.

Böylelikle 2023'te Eurobond ödemesi başarıyla gerçekleştirilirken uzun vadeli borçluluk 200 milyon dolar tutarında azaltılmış oldu.

Ayrıca Petkim, sürdürülebilir üretim gerekliliklerinin uygulandığını tescilleyen International Sustainability and Carbon Certification (ISCC) Plus sertifikası almaya hak kazandı. Sertifika kapsamında Petkim, biyo, döngüsel ve biyo-döngüsel ürünler üretebilecek.

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