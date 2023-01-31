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Petlas’tan 360 milyon dolarlık yeni fabrika yatırımı

2023’te 360 milyon dolarlık yeni fabrika yatırımı için harekete geçen Petlas, bu hamleyle üretim kapasitesini yıllık 340 bin tona çıkaracak.

31 Ocak 2023 | 12:05
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Petlas’tan 360 milyon dolarlık yeni fabrika yatırımı

2022’yi ciro bazında bir önceki yıla göre yüzde 124’lük artışla, 13 milyar 369 milyon TL’yle kapatan Petlas, ihracatta hedef büyüterek satış hacmini artırmanın yanı sıra farklı pazarlara açılmayı planlıyor. 2023’te 360 milyon dolarlık yeni fabrika yatırımı için harekete geçen Petlas, bu hamleyle üretim kapasitesini yıllık 340 bin tona çıkaracak. Petlas, yeni fabrika haricinde enerji, bina, tesis ve ekipmanlara yönelik toplam 60 milyon dolarlık yatırım gerçekleştirecek.

AKO Grup bünyesinde faaliyet gösteren Petlas’ın 2022 verileri, yeni yatırımlarını ve 2023 hedeflerini paylaşan Petlas Genel Müdürü Hakan Yalnız, yeni fabrika, enerji, tesis ve ekipman yatırımları ve sürdürülebilirlik hedefleri hakkında bilgi verdi. 

Petlas’ın başarılı stratejileri sonucunda 2022’yi hem yurt içinde hem de ihracatta artışla kapattıklarını belirten Hakan Yalnız, “2022 yılsonu itibarıyla Petlas, cirosal olarak yüzde 124’lük artışla 13 milyar 369 milyon TL gelir elde etti. Yurt içi satışımız yüzde 135, yurt dışı satışımız ise yüzde 111 oranında artış gösterdi. İhracatımızın ciro içindeki payı 364 milyon dolar (6,11 milyar TL) olurken, 2023 için de hedef büyüttük; yeni dönemde ihracatta ciro öngörümüz 400 milyon dolar” ifadelerini kullandı.
 

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