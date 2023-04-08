Pizza kuryeliği ve fitnesstan milyarderliğe

Kendi spor kıyafetlerini üretmek için büyükannesinden kendisine dikiş dikmeyi öğretmesini istediğini söyleyen Ben Francis, Forbes'un en genç milyarderler listesine girdi. Forbes, yolculuğunu şöyle anlatıyor:

1 GYMSHARK'IN KURUCUSU Francis, İngiltere'nin önde gelen fitness giyim markası Gymshark'ın kurucusu.

2 YOUTUBE'DA SCHWARZENEGER VİDEOLARI İZLİYORDU Forbes, "Francis çocukken fitness konusunda Arnold Schwarzenegger gibi ikonların yer aldığı YouTube videolarını izliyordu. 18 yaşında Aston Üniversitesi'ne kaydoldu, geceleri Pizza Hut'a çalışıyordu ve boş zamanlarını spor salonunda geçirdi" diyor.

3 GARAJDA KURDU Forbes'ın dediği gibi Francis üniversitede öğrenciyken, fitnessla ilgileniyordu. 19 yaşında ailesinin garajında Gymshark'ı kurdu. Gymshark girişimini finanse etmek için saati 8 dolardan pizza kuryesi olarak çalıştı. O ve arkadaşı Lewis Morgan, garajda fitness kıyafetleri üretmeye başladılar. Aslında sporcuların vücutlarını iyi gösteren kıyafetlerin eksikliği üzerine kafa yordular. Önceleri Schwarzenegger tarzı ipli atletler yapmaya ve üzerlerini halter kaldıran büyük beyaz bir köpek balığı logosuyla süslemeye başladılar. Ürünlerini gymshark.co.uk aracılığıyla çevrimiçi olarak sattılar.

4 İLK BÜYÜK ÇIKIŞ İlk büyük çıkışları 10 ay sonra, 2013'te, Avrupa'nın en büyük vücut geliştirme fuarı BodyPower'da bir stant kiraladıklarında gelmiş.

5 TİKTOK, YOUTUBE... SOSYAL MEDYAYI KULLANDI Fitness fenomenlerine ürün gönderdikçe bilinirlikleri arttı. Zaten marka genel olarak da reklam bütçesini influencerlara harcadı. Youtube ve Tiktok'tan marka sadakati yüksek genç müşterileri hedefledi. Francis yüksek takipçili fitness fenomenlerine küçük meblağlar ödemeye dayanan bir gerilla pazarlama kampanyası yürüttü. Kuruluştan bir süre sonra fitness yapan sosyal medya yıldızlarına ücretsiz Gymshark teçhizatı vererek günde 450 $ değerindeki ürün satışını 45.000 $'a çıkardı. Francis, "Tüm kahramanlarım YouTuber'lardı, bu yüzden onlara ürünler gönderirdim. Fitness YouTuber'larının atletlerimi giymesi havalıydı, ancak 2013'te Avrupa'nın en büyük vücut geliştirme fuarı BodyPower'da bir stant kiraladıktan sonra bir marka başlatabileceğimizi fark ettik. Sporcularla tanışmak, ürünü görmek isteyen insanlarla dolup taştık" diyor.

6 PANDEMİDE DE BÜYÜDÜ Pandemi de işlerini oldukça olumlu etkiledi. Çünkü hem sosyal medya kullanımı artmıştı hem de 'karantina modası' adı verilen bir akımla günlük iş kıyafetleri yerini spor kıyafetlere bırakmıştı. Bu 'fitness şıklığının' gençler arasında popülerleşmesiyle Gymshark'ın satışları hızla arttı. Fiziki mağazaların da olmaması Gymshark'ın pandemiyi zarar yerine karlı bir şekilde atlatmasını sağladı. Londra merkezli analitik şirket GlobalData analisti Emily Salter, "Spor giyim, evde çalışan; sağlık ve zindeliğe yatırım yapan kişiler arasında daha da popüler hale geldi. Gymshark bu trendden büyük ölçüde yararlandı" diyor.

7 NET HEDEF KİTLESİ VE KİTLE İLE İLETİŞİM Gymshark'ın, yaşamları fitness, moda ve müzik etrafında dönen 18-25 yaşındakilerden oluşan net bir hedef kitlesi var. Marka da kitlesinden sapmıyor. Ve markanın tüm adımları bu kitlenin ihtiyaçlarına yönelik. 2015 yılında Gymshark'ın internet sitesi Kara Cuma'da bir kesintisi yaşamış. Gymshark'ın kurucusu ise bu olay nedeniyle satın alma yapamayan müşterilere indirimler de dahil olmak üzere kişisel olarak 2500 özür mektubu yazmış.

8 İLK MAĞAZA Ben Francis, Ekim 2022'de ise ilk perakende mağazasını Londra'nın Regent Caddesi'nde açtı. Gymshark bugün fitness kıyafetlerinden genç erkekler için günlük giyime; kadınlar için spandeks takımlardan koşu kıyafetleri ve plaj havlularına kadar birbirinden farklı ürünler sunuyor.