QNB Finansbank yeni yıla özel 36 aya varan vade seçenekleri ve 3 ay taksit erteleme fırsatıyla ihtiyaç kredisi sunduğunu duyurdu.

QNB Finansbank’tan yapılan açıklamaya göre, yeni yıla özel ihtiyaç kredisi için QNB Finansbank müşterileri internet veya cep şubeden ya da çağrı merkezini arayarak başvurularını tamamlayabiliyor.

QNB Finansbank müşterisi olmayan kullanıcılar da SMS, internet sitesi üzerinden veya QNB Finansbank şubelerini ziyaret ederek başvurularını gerçekleştirebiliyor. AA