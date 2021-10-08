Qua Granite Hayal Yapı ve Ürünleri San. ve Tic. AŞ (Qua Granite), 75 milyon TL nominal değerli Özel Sektör Borçlanma Aracı İhracını Yapı Kredi Yatırım aracılığı ile tamamladı.

Qua Granite’ten yapılan açıklamaya göre, 1 yıl vadeli, değişken faizli bono ihracı, nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle gerçekleştirilirken, 3,4 kat talep geldi.

50 milyon TL başlangıç tutarlı ilk bono ihracına çok geniş katılımlı yatırımcı tabanından 170 milyon TL düzeyinde talep geldi ve işlem tutarı 75 milyon TL’ye yükseltildi.

Bono ihracıyla birlikte alternatif fon kaynakları sağlanması ve borç yapısının çeşitlendirilmesini amaçlayan Qua Granite, sağlanacak geliri tamamlanmakta olan yeni kapasite artışına yönelik üretim hatları nedeniyle ihtiyaç duyacağı işletme sermayesi finansmanında kullanmayı hedefliyor.