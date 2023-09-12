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Qualcomm, Apple'a 3 yıl daha çip tedarik edecek

ABD'li çip üreticisi Qualcomm, Apple akıllı telefonları için 2026 yılına kadar 5G çipleri tedarik etmek üzere anlaşmaya varıldığını duyurdu.

12 Eylül 2023 | 22:12
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Qualcomm, Apple'a 3 yıl daha çip tedarik edecek

Qualcomm'dan dün yapılan açıklamada, 2024, 2025 ve 2026 yıllarında piyasaya sürülecek akıllı telefonlara yönelik 5G çip sistemlerini tedarik etmek üzere Apple ile anlaşma imzalandığı bildirildi.

Açıklamada, söz konusu anlaşmanın, Apple ile gerçekleştirilen önceki anlaşmaya benzer şart ve koşullara sahip olduğu hatırlatılarak anlaşmanın Qualcomm'un 5G teknolojileri ve ürünlerinde sürdürülebilir liderlik konusundaki geçmiş performansını güçlendirdiği vurgulandı.

Qualcomm'un, Apple ile 2019 yılında imzaladığı çip tedarik anlaşması bu yıl sona eriyordu.

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