Rekabet Kurulu, ilaç tedariki konusunda hakim durumunu kötüye kullandığı iddiasıyla Allergan İlaçları Tic. AŞ hakkında soruşturma başlatılmasını kararlaştırdı.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Kurul, Allergan İlaçları Tic. AŞ’nin Botox markalı ilacı Ulusal Ecza Tıbbi Cihazlar Deposu’na tedarik etmeyerek hakim durumunu kötüye kullandığı iddiasını, Ankara 10. İdare Mahkemesinin kararı üzerine yeniden değerlendirdi.

Daha önce bahse konu şikayet nedeniyle yapılan ön araştırmada, iddialara yönelik soruşturma açılmasına gerek olmadığına 2013 yılında karar verilmişti. Kurulun bu kararı, mahkemenin 22 Eylül’deki kararından dolayı iptal edildi.

Kurul, dosyada yer alan bilgi ve belgeleri 28 Ekim’de müzakere etti. Söz konusu mahkeme kararının gereğinin yerine getirilmesini teminen Allergan İlaçları Tic. AŞ hakkında soruşturma açılmasına karar verildi.