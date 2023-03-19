İngiltere Uzay Ajansı Cuma günü Rolls-Royce tarafından yapılan araştırmayı destekleyeceğini söyledi. Mikroreaktör programı, Ay'da yaşayan ve çalışan insanlara güç sağlamak için teknoloji geliştirecek



Devlet kurumu yaptığı açıklamada, Rolls-Royce araştırmacılarının “insanların Ay’da yaşaması ve çalışması için gereken gücü sağlayacak teknolojiyi geliştirmek için” bir Mikro Reaktör programı üzerinde çalıştıklarını aktardı.

UKSA şimdi proje için 2,9 milyon sterlin fon sağlayacak.

Açıklamada, “Tüm uzay görevleri, iletişim, yaşam desteği ve bilim deneyleri için sistemleri desteklemek üzere bir güç kaynağına bağlıdır. Nükleer enerji, gelecekteki Ay görevlerinin süresini ve bilimsel değerini önemli ölçüde artırma potansiyeline sahiptir" denildi.

Independent'ın haberine göre eğer proje başarılı olursa gelecekte Ay'a gidecek astronotların kuracağı yerleşim birimine enerji sağlamak üzere gerçek bir reaktör inşa edilecek.

A Rolls-Royce Micro-Reactor is designed to use an inherently safe and extremely robust fuel form. Each uranium particle is encapsulated in multiple protective layers that act as a containment system, allowing it to withstand extreme conditions.https://t.co/OOc9kBGXDx pic.twitter.com/wkXmZgzhrs — Rolls-Royce (@RollsRoyce) January 27, 2023

2029'A KADAR HAZIR OLACAAK

Rolls-Royce, reaktörün 2029'a kadar Ay'a gönderilmeye hazır olacağını duyurdu.

Birleşik Krallık Bilim, Yenilik ve Teknoloji Bakanlığı'nın açıklamasında ise "İnsanların 50 yıldan uzun bir süre sonra ilk kez Ay'a ayak bastığını görmeye hazırlanıyoruz. Rolls-Royce'un modüler reaktörü bir Ay üssünde kullanılabilecek yeni enerji kaynaklarına öncülük edecek. Bu gibi heyecan verici araştırmaları destekliyoruz" denildi.

NASA, 2026'da astronotların Ay'a yeniden adım atmasını sağlayacak Artemis programı üzerinde çalışıyor. Bu esnada sadece ABD'li kurumlar değil, dünyanın dört bir yanından uzay ajansları da Artemis görevi doğrultusunda hazırlıklara başladı.

Bu arada ABD Enerji Bakanlığı da 2020'de Ay ve Mars üzerinde nükleer santraller inşa etmek istediklerini açıklamıştı.

AYA GERİ DÖNÜŞ

İngiltere’nin Leicester kentindeki Ulusal Uzay Merkezi’nde uzay uzmanı olan Dhara Patel, CNBC’ye, aya dönen insanların “güvenilir bir güç kaynağına” ihtiyaç duyacağını, böylece astronotların “ay komşumuz üzerinde uzun vadeli görevler için yaşayabileceğini ve çalışabileceğini” söyledi.