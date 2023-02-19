Kariyer tercihi nedeniyle görevinden ayrılan Hakan Timur'un yerine, Yeşim Özlale Önen, Sabancı Holding İnsan Kaynakları ve Sürdürülebilirlik Grup Başkanı olarak atandı.

Sabancı Holding açıklamasına göre, Yeşim Özlale Önen, 15 Mart 2023 tarihi itibarıyla görevi Hakan Timur'dan devralacak.

Son 25 yıldır Sabancı Topluluğu'nun farklı kademelerinde önemli başarılara imza atan ve 2018 yılından bu yana Sabancı Holding İnsan Kaynakları ve Grup Başkanı olarak görev yapan Hakan Timur, SabancıDx Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaya devam edecek ve 30 Haziran 2023'e kadar ise üst yönetici (CEO) danışmanı olarak destek verecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sabancı Holding CEO'su Cenk Alper, şunları kaydetti:

"Hakan Timur, Topluluğumuzda farklı şirketlerimizde geçen 25 yıllık kariyeri boyunca kıymetli başarılar göstermiş ve özellikle 2018 yılından itibaren Sabancı Holding’de yürüttüğü görevinde başta 'Yeni Neslin Sabancı'sı dönüşümü olmak üzere, Sabancı Topluluğu’nun İşin Geleceğine Uyum ve Sürdürülebilirlik inisiyatiflerinde kalıcı değerler yaratmıştır. Kendisine Topluluğumuza yaptığı bu değerli katkılarından dolayı teşekkür eder, bundan sonraki hayatında sağlık, mutluluk ve başarılarının devamını dileriz. Sabancı Topluluğu olarak, insan kaynakları ve sürdürülebilirlik alanlarındaki öncü ve örnek uygulamalarımıza, 15 Mart 2023 tarihi itibarıyla Yeşim Özlale Önen'in liderliğinde devam edeceğiz. Kendisinin sahip olduğu deneyimin Topluluğumuza büyük güç katacağına yürekten inanıyorum. Bu vesileyle, kendisine yeniden 'hoş geldin' diyor ve yeni görevinde başarılar diliyorum."

YEŞİM ÖZLALE ÖNEN KİMDİR?



Yeşim Özlale Önen, 1993 yılında İzmir Amerikan Lisesi’nden, 1997 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nden mezun oldu ve 1999 yılında aynı üniversitede Klinik Psikoloji alanında yüksek lisansını tamamladı.

Önen, 1999 yılında Davranış Bilimleri Enstitüsü'nde danışman olarak başladığı iş hayatına 2003-2005 yılları arasında Deloitte şirketinde kıdemli danışman olarak devam etti.

2005-2007 yıllarında ise DDI Türkiye'de Proje Müdürü olarak çalışan Önen, 2007-2011 yıllarında Sabancı Holding'de Topluluk İnsan Kaynaklarından Sorumlu İnsan Kaynakları Müdürü olarak görev yaptı. Önen, 2011’den itibaren ise Korn Ferry şirketinde kıdemli şirket ortağı olarak görev yapıyor.

