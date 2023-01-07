Samsung, Galaxy S20 FE'nin 12 taksitle satışa sunulduğunu duyurdu

BDDK kısa bir süre önce cep telefonlarına yönelik taksit düzenlemesi getirmişti.

Samsung'dan bugün yapılan açıklamaya göre Galaxy S20 FE ve A serisinin fiyat-performans ürünleri Galaxy A33 5G ve A23 hafta sonundan itibaren tüm Samsung yetkili satış noktalarında 12 ay taksitle satışa sunuluyor.

Açıklamaya göre Galaxy S20 FE, Snapdragon işlemcisinin yanı sıra Süper Akıcı ekran kaydırma, yapay zekâ destekli kamera, gelişmiş çip seti, hızlı bağlantı, uzun saatler yeten pil gücü ve artırılabilir depolama gibi özellikler sunuyor.

Açıklamaya göre, Galaxy’nin özgün yapay zeka (AI) destekli kamerası, geniş ve akıcı ekranının yanı sıra iki güne kadar devam edebilen pil ömrüyle yeni Galaxy A serisi yüksek güvenlik özellikleri vadediyor. 5nm işlemciyle güçlendirilen yeni Galaxy A serisinin kamerası hem gece hem de gündüz net görüntüler yakalamayı hedefliyor.



Galaxy A23 siyah, beyaz ve mavi renklerinde kullanıcıyla buluşuyor.

