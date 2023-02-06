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SASA ve BOSSA'dan depremle ilgili açıklama

SASA Polyester, Adana Seyhan'da bulunan tesislerinin depremde önemli bir zarar görmediğini açıkladı.

06 Şubat 2023 | 10:56
Son Güncellenme: 06 Şubat 2023 | 14:30
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SASA ve BOSSA'dan depremle ilgili açıklama

SASA Polyester'in duyurusu Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlandı.

Duyuruda, meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremde, Adana Seyhan'da bulunan tesislerde önemli bir hasar meydana gelmediği ve üretime aynı şekilde devam edildiği bildirildi.

KAP'ta yer alan duyuruda, "Depremden etkilenen yurttaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunar, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına ve milletimize başsağlığı, yaralılara acil şifalar dileriz. SASA olarak üzerimize düşen sorumlulukları yerine getireceğimizden kimsenin şüphesi olmasın." ifadeleri kullanıldı.

Bossa'dan açıklama

Borsa İstanbul'un geçici olarak işlemlerini askıya aldığı şirketlerden biri olan Bossa da depremle ilgili açıklama yaptı.

Şirket KAP'a yaptığı açıklamada Adana tesislerinde bir hasar meydana gelmediğini, üretim sürecinin devam ettiğini belirtti.

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