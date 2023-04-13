Sasa Polyester, sermaye artırımı için SPK'ye başvurdu

Sasa Polyester Sanayi AŞ'den Kamuoyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Şirketimizin mevcut 15 milyar liralık kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 2 milyar 302 milyon 591 bin 217 lira olan çıkarılmış sermayesinin 5 milyar 295 milyon 959 bin 799,10 liraya yükseltilmesine; artırılan 2 milyar 993 milyon 368 bin 582,10 liranın 2 milyar 940 milyon 766 bin 824,35 lira tutarındaki kısmının 2022 yılı karından, 52 milyon 601 bin 757,75 lira tutarındaki kısmının ise olağanüstü yedeklerden karşılanmasına; ortaklarımızın elinde bulundurdukları beher hisseye yüzde 130 oranında bedelsiz hisse verilmesine; Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdindeki işlemlerin yapılmasına ve Sermaye Piyasası Kurulundan gerekli izinlerin alınmasına oy birliği ile karar verilmiştir. Söz konusu karar kapsamında bugün Sermaye Piyasası Kuruluna başvuruda bulunulmuştur."