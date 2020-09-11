Şirketler, insan kaynakları (İK) tarafında dijital altyapı yatırımlarını tamamladı. Şimdi ise gündemde çalışan motivasyonu ve performans var. Şirketler bu alana yatırımı artırırken süreçleri dijitale taşıyan yeni girişimler ortaya çıkıyor.

Son dönemde yaşanan değişim, şirketlerin insan kaynakları süreçlerini de derinden etkiliyor. Normalleşme ile birlikte dönüşümlü ofis çalışması, esnek çalışma gibi farklı çalışma yöntemlerini içinde barındıran hibrit çalışma yöntemlerine yönelen şirketler, dijital altyapı yatırımlarını tamamladı.

Şimdi ise şirketlerin gündeminde çalışan motivasyonu, iletişim ve performans gibi konular var. Türkiye İnsan Yönetimi Derneği’nin (PERYÖN) Mercer Türkiye ile birlikte gerçekleştirdiği ‘Koronavirüs Salgının İş Hayatına Etkisi Anketi’nin sonuçlarına göre, şirketlerin yüzde 40,7’si bu süreçte çalışan motivasyonunda zorlandığını belirtiyor.

Şirketlerin yüzde 74,3’ü ise iş hedeflerinde ve çalışanların yıl sonu performans hedeflerinde revize yapmayı düşünüyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.