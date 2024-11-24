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Şişebank'ın tahvil ihracına 3 ödül

Şişecam, bu yıl gerçekleştirdiği ve toplamda 1,5 milyar dolara ulaşan tahvil ihracı ile Global Banking & Markets: CEE, CIS & Türkiye AWARDS 2024'te "Yılın Tahvil İhracı", "Yılın Kurumsal Tahvil İhracı" ve "Yılın Borç Anlaşması - Türkiye" ödüllerini almaya hak kazandı.

24 Kasım 2024 | 20:08
Şişebank'ın tahvil ihracına 3 ödül

Şişecam, İngiltere'deki iştiraki Sisecam UK PLC üzerinden yurt dışındaki kurumsal yatırımcılara yönelik gerçekleştirdiği 1,5 milyar dolarlık tahvil ihracı ile Global Banking & Markets: CEE, CIS & Türkiye AWARDS 2024'te "Yılın Tahvil İhracı", "Yılın Kurumsal Tahvil İhracı" ve "Yılın Borç Anlaşması - Türkiye" ödüllerini almaya hak kazandı.

Nisan ayında uluslararası fon ve finans kuruluşlarına 5 yıl vadeli 500 milyon dolar ve 8 yıl vadeli 600 milyon dolar nominal değerli olmak üzere toplam 1,1 milyar dolarlık Eurobond ihraçları gerçekleştiren Şişecam, gelen yüksek talep sonrası tahvil ihracını Mayıs ayında 1,5 milyar dolara çıkarmıştı.

Şişecam'ın Citigroup Global Markets Limited, HSBC Bank plc, J.P. Morgan Securities plc ve Merrill Lynch International'ın yetkilendirdiği iki ihraç dünyanın tüm ülkelerinden yoğun talep gördü. İhraç edilen tahvillerin yüzde 37'si İngiltere, yüzde 36'sı ABD, yüzde 15'i Avrupa, yüzde 12'si ise Hong Kong başta olmak üzere Asya ve Orta Doğu menşeli fon ve finans kuruluşları tarafından satın alındı.

İşlem tarihi itibarıyla piyasa koşulları dikkate alındığında piyasada işlem gören mevcut Eurobond getirilerinin altında bir oranla borçlanılmasına rağmen uluslararası fon ve finans kuruluşlarından gelen, toplamda 5 milyar dolara yaklaşan taleple Cumhuriyet tarihinin en büyük şirket tahvil ihracına imza atan Şişecam kendisine duyulan global güveni bir kez daha teyit ederek başarısını aldığı ödüllerle de taçlandırdı. 
 

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Haftanın 'en'leri: En çok kazandıran, kaybettiren, değerli 3 şirket
Özyaşar Tel'den (OZYSR) 'haber ve söylentilere' ilişkin açıklama
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Koç Metalurji’den (KOCMT) geri alım programı açıklaması
Akfen Yenilenebilir Enerji’den (AKFYE) sermaye artırımı açıklaması
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