Şişecam'dan 1,5 milyar TL'lik stratejik yatırım

Şişecam açıklamasına göre, 2025 yılında faaliyetlerine başlayacak olan düz cam yatırımını gerçekleştireceği Tarsus OSB’deki arazisi içinde, tesisin hammadde ihtiyacına cevap verecek yeni bir kum hazırlama tesis yatırımı yapacak olan Şişecam ayrıca Mersin’de yer alan kalker ve dolomit işleme tesisinin de kapasitesini artıracak.

Şişecam bu hamle ile üretim süreçleri için yakın ve sürdürülebilir kaynak teminini sağlarken, proaktif bir yönetim anlayışıyla, günümüzün bozulan tedarik zinciri kaynaklı risklerini henüz ortaya çıkmadan bertaraf etmeyi amaçlıyor. Yaklaşık 1,5 milyar TL yatırım tutarı ile 2024 yılı eylül ayında tamamlanması hedeflenen yatırımlarla düz cam ve buzlu cam ihtiyaçlarını karşılayacak kum hazırlama tesisi yıllık 490 bin ton kapasiteye sahip olacak. 165 bin ton düzeyinde bir kapasite artımının gerçekleşmesiyle Mersin dolomit kalker hazırlama tesisinin yıllık kapasitesi ise yıllık 655 bin tona ulaşacak.

Kritik girdilerin teminini ve maliyetleri kontrol altına alacak

Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen Şişecam Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üye Prof. Dr. Ahmet Kırman, tedarik maliyetlerinde avantaj sağlarken cam üretimi için hammadde sürekliliğini de garanti altına alacak yatırımlarla ilişkin şunları kaydetti:

"Küresel salgınla başlayan ve Rusya-Ukrayna savaşı ile artan tedarik zincirine dair bozulmalar, derinleşerek ilerliyor. Belirsizliklerle dolu bir küresel atmosferde arz kesintisi risklerine karşı etkin bir yönetişim sağlamak kurumsal başarıların sürdürülebilirliği için her geçen gün daha fazla önem kazanıyor. Uzun dönem satın alma stratejileri, kritik tedarikçilerle iş birlikleri, dikey entegrasyon gibi çeşitli stratejiler tedarik zinciri yönetiminin temel ve kalıcı bileşenleri haline geliyor. Hammadde tedarik sürekliliği sağlama stratejik bir öneme sahip. Cam faaliyet alanlarımızın en temel girdilerinin teminin garanti altına alınması, kırılganlıkların giderilmesi ve iş sürekliliği odaklı sürdürülebilir bir strateji yönetiyoruz. Bu anlamda aldığımız yeni yatırım kararlarının hem girdi verdiğimiz sektörlerin büyümesi hem de sektörlerimizdeki lider konumumuzun korunması anlamında önemli olduğuna inanıyorum. Şişecam sadece değer katan yatırımlarıyla değil, bu yatırımların hayata geçmesi ve devamlılığı için attığı stratejik adımlarla da önemli başarılara imza atıyor."