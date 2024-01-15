Şişecam'dan kapasite artışı kararı

Şişecam'dan yapılan açıklama şöyle:

Yönetim Kurulu'muzun 15.01.2024 tarihli toplantısında, Mersin Soda Külü tesisimizde, 175 bin ton/yıl ağır soda külü kapasite artışı yatırımının gerçekleştirmesine karar verilmiştir. Bu yatırım ile; Şişecam'ın cam faaliyet alanında devam eden Tarsus merkezli düzcam ve buzlu cam yatırımlarının tamamlanmasıyla hızla artacak soda külü ihtiyacının iç kaynaklardan karşılanması yoluyla hammadde tedariğinin uzun dönemde güvence altına alınmasının yanı sıra soda külü faaliyet alanındaki rekabetçi konumun daha da güçlendirilmesi ve ihracat pazarlarındaki mevcut altyapının korunması hedeflenmektedir. Halihazırda 1,5 Milyon ton/yıl soda üretim kapasitesine sahip Mersin Soda Külü tesisimiz dahil, Şişecam'ın dünya çapındaki toplam soda külü üretim kapasitesi 5 Milyon ton/yıl'dır. Söz konusu, işletme sermayesi dahil yatırım bedeli yaklaşık 125,3 Milyon USD olarak öngörülen ve 2026 yılı içerisinde devreye alınması hedeflenen kapasite artışıyla, Şişecam'ın Türkiye'de kurulu soda külü üretim kapasitesinin 1,7 Milyon tona ulaşması beklenmektedir.

Öte yandan Şişecam'ın ICRON'a ortaklık süreci tamamlandı. (İlgili haber)



