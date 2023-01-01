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  • ŞOK Market 1000 üründe fiyatları sabitlediğini duyurdu: Fiyatları sabitlenen ürünler...

ŞOK Market 1000 üründe fiyatları sabitlediğini duyurdu: Fiyatları sabitlenen ürünler...

ŞOK Marketler 1000 üründe fiyatlarını ocak ayı boyunca sabitleme kararı aldı. Fiyatı sabitlenen ürünler de ŞOK'un kurumsal internet sayfası üzerinden paylaşıldı. Karar kapsamında 1 Ocak-31 Ocak arası undan makarnaya, bakliyattan yağa, meyve-sebzeden belirlenen 1000 üründe fiyatlar sabit olacak.

01 Ocak 2023 | 13:48
Son Güncellenme: 01 Ocak 2023 | 13:54
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ŞOK Market 1000 üründe fiyatları sabitlediğini duyurdu: Fiyatları sabitlenen ürünler...

Şok Marketler, Ocak ayın boyunca 1000 üründe fiyatların sabitlendiğini duyurdu. Kampanyaya ilişkin açıklamada "Fiyatlar 01-31 Ocak tarihlerinde geçerlidir. Kampanya stoklarla sınırlıdır. 1000 üründe fiyatları sabitledik. Ocak ayı boyunca pirinçten bakliyata makarnadan unta ve çok üründe sabit fiyatlar" denildi.

'MALİYETLERİ ARTSA DA FİYATI SABİT KALACAK'

Şok Marketler CEO'su Uğur Demirel ise twitter'dan paylaştığı mesajda "Küresel dalgalanmaların da etkisiyle hem üreticiler hem perakendeciler hem de tüketiciler açısından, maliyetlerin ve dolayısıyla fiyatların yükseldiği zorlu bir yılı geride kaldı. Biz de ŞOK Marketler olarak ülkemizin ekonomisine ve müşterilerimizin bütçesine katkı vermek üzere Ocak ayı boyunca 1.000 üründe fiyatlarımızı sabitleme kararı aldık. Her zaman uyguladığımız düşük fiyat politikamızı bu defa Ocak ayı boyunca sabitleyerek müşterilerimize yönelik hoş bir sürpriz yaptık. Yani belirlenen 1.000 ürünün maliyetleri artsa da fiyatları ay sonuna kadar sabit kalacak. 

Biz, ŞOK Marketler olarak güvenilir ve kaliteli ürünlerimizi daima en uygun fiyatlarla müşterilerimize ulaştırıyoruz. 81 ile yayılmış olan mağazalarımızda piyasa fiyatlarının altında uyguladığımız fiyat politikamızla, enflasyonun baskılanmasında önemli bir görev üstleniyoruz" dedi.

ŞOK MARKETLERDE FİYATI SABİTLENEN ÜRÜNLER NELER?

Şok Market'in internet sitesinde yer alan bilgilere göre kampanya kapsamında fiyatı sabitlenenler arasında pirinç, makarna, margarin, ayçiçek yağı, zeytinyağı, un, kahve, çay, kahvaltılık ürünler, sebze, meyve gibi çeşitli ürünler yer alıyor.

Fiyatı sabitlenen ürünlere bu linki tıklayarak ulaşabilirsiniz: Şok Market Fiyatı Sabitlenen Ürünler


 

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