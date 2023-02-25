Şok Marketler'den depremzedelere istihdam desteği

Şok Marketler, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yıl boyunca tüm Türkiye'de yapacağı işe alımlarda önceliği depremzede vatandaşlara vereceğini duyurdu.

Şok Marketler'den yapılan açıklamaya göre, bu yıl boyunca 81 ilde yapacağı tüm işe alımlarda işin gereksinimlerini sağlayan uygun adaylar arasından afetten etkilenenlere öncelik tanıyacak olan şirket, depremzedelerin iş gücüne katılıp tekrar ihtiyaçlarını karşılayabilir hale gelmesi ve gündelik hayatlarına dönebilmesine destek olmayı hedefliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şok Marketler Üst Yöneticisi (CEO) Uğur Demirel, şunları kaydetti:

'Ülkemizde yaşanan ve hepimizi büyük üzüntüye sevk eden deprem felaketi sonrasında yaralarımızı hep birlikte sarmak için bölgeye desteklerimizi sürdürüyoruz. Deprem sonrasında istihdama da olumlu katkı sağlayabilmek amacıyla yıl boyunca ülke çapında gerçekleştireceğimiz işe alımlarda önceliği depremzede adaylara vereceğiz. Zor günlerde birlik olmayı en iyi bilen milletlerden biri olarak, bugünleri de dayanışmayla aşacağımıza inanıyorum. Bu vesileyle depremde kaybettiğimiz vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, tüm yakınlarına ve milletimize başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum.'