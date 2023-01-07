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  • Söylentilerin ardından: Netflix, Wednesday'in 2. sezonunu resmen duyurdu

Söylentilerin ardından: Netflix, Wednesday'in 2. sezonunu resmen duyurdu

Netflix, popüler dizisi Wednesday'in 2. sezonunun geleceğini resmen açıkladı. Wednesday'in başka bir akış platformuna taşınabileceğine dair söylentiler ve Netflix'in bir diğer dizisi 1899'u iptal etmesinin ardından popüler dizinin akıbeti merak ediliyordu.

07 Ocak 2023 | 09:25
Son Güncellenme: 07 Ocak 2023 | 09:37
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Söylentilerin ardından: Netflix, Wednesday'in 2. sezonunu resmen duyurdu

Addams ailesinin kızları Wednesday'e odaklanan ve başrolünde Jenna Ortega'nın rol aldığı Wednesday, Stranger Things'in 4. sezonundan sonra 2022'nin en popüler ikinci Netflix dizisi oldu.

Dizi, daha önce Stranger Things'a ait olan rekorları bile kırdı ve Kasım ayında 341,2 milyon izlenme saatini aşarak ilk haftasında Netflix'in en çok izlenen İngilizce dizisi oldu. Dizi bu rekoru daha sonra 411,29 milyon saate yükseltti. Wednesday, yayınlandıktan yalnızca bir ay sonra 1 milyardan fazla izlenme saati toplayarak Netflix rekorları kırdı ve bu izlenme saatleri o zamandan beri yalnızca artıyor

Ancak çok merak edilmesine karşın Netflix dizinin ikinci sezonuyla ilgili bir türlü açıklama yapmadı.

Amazon ve MGM 8,5 milyar dolarlık bir birleşme gerçekleştirdiği için Wednesday'in ikinci sezonun Netflix yerine Amazon'un dijital yayın devi Prime Video'da yayımlanabileceği söylentileri gündeme oturdu.

Netflix, sonunda Wednesday'in 2. sezonunun geleceğini resmen açıkladı.

Netflix, Stranger Things , Wednesday ve Dahmer gibi büyük çıkış yapan dizilerle elde ettiği başarıya rağmen 2022 boyunca abone kayıplarıyla mücadele etti. 

Forbes'un haberine geçen ay, Netflix'in yeni reklam destekli abonelik paketinin reklamverenler için beklentileri karşılamadığına dair raporlar sonrası Netflix hisseleri düştü.

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