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SPK, SASA'nın paya dönüştürülebilir tahvil ihracını onayladı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), SASA Polyester Sanayi AŞ'nin paya dönüştürülebilir tahvil ihracını onayladı.

17 Ocak 2024 | 22:06
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SPK, SASA'nın paya dönüştürülebilir tahvil ihracını onayladı

SPK haftalık bültenine göre, Kurul, SASA Polyester Sanayi AŞ'nin 3 milyar 547 milyon 703 bin 506 liralık nominal ihraç tavanlı paya dönüştürülebilir tahvil ihraç başvurusunu onayladı.

3 KİŞİYE  GEÇİCİ İŞLEM YASAĞI

Kurul, Azmi Öztaşbaşı, İsmail Güvenç ve Mehmet Ünal Çevik hakkında Hateks Hatay Tekstil İşletmeleri AŞ (HATEK) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler neticesinde, 18 Ocak 2024 tarihli işlemlerden başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verildiğini duyurdu.

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