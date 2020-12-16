Şenocak Gıda, Anadolu 500 araştırmamızda kârını en çok artıran şirket oldu. Geçen yıl 409 milyon TL olan cirosunu bu yıl 600 milyon TL’ye çıkarmayı hedefleyen şirketin kâr artışında, 2019 yılında döviz kurunun stabil kalmasını avantaja çevirmesi etkili oldu.

Anadolu 500 araştırmamızın ‘Kârını en çok artıran şirket’ kategorisinin birincisi Ordulu Şenocak Gıda oldu. Temelleri 1953 yılında fındık ticaretine başlayan Şenocak ailesi tarafından atılan şirket, kurucusu İsmet Şenocak’ın 2017 yılındaki vefatının ardından ikinci kuşağın yönetiminde faaliyetlerini sürdürüyor.

Özellikle 2004 yılında başlayan ve 2006 yılında devreye alınan entegre tesis yatırımlarını her yıl gelişen teknolojiye göre yenilediklerini belirten Şenocak Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Cem Şenocak, “Sanayi ve çerezlik ürünlerin en hijyenik şekilde üretilmesi ve paketlenmesi anlamında makine ve ekipman yatırımlarını yapmaya devam ediyoruz.

2021 yılında 7 ile 10 milyon TL arasında yatırım planlıyoruz” diyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.