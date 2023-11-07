Stellantis 1,5 milyar avro yatırımla Çinli Leapmotor'un stratejik hissedarı oldu

Açıklamaya göre Çin'in önde gelen otomobil üreticilerinden Leapmotor ile görüşmelerini sürdüren Stellantis N.V., şirketin yaklaşık yüzde 20'sini satın almak için 1,5 milyar avro civarında yatırım yapmayı planlanlıyor.

- İlk küresel elektrikli araç işbirliği olacak

Anaşma Leapmotor ürünlerinin Çin dışında ihracat ve satışının yanı sıra üretimi için özel haklara sahip olan Stellantis liderliğinde bir ortak girişim anlamına geliyor.

Ortaklık, Leapmotor'un Çin'deki satışlarını daha da artırmayı ve Stellantis'in küresel ticari gücünden yararlanarak Avrupa'dan başlayarak diğer bölgelerde Leapmotor markasının satışlarını önemli ölçüde hızlandırmayı amaçlıyor. Ortak girişim, sevkiyatlara 2024'ün ikinci yarısında başlamayı planlıyor.

- Ortak girişimin CEO'su Stellantis'ten

Açıklamada "İki şirket, Leapmotor'un elektrikli araç ürün seçeneklerinin Stellantis'in güncel teknolojisi ve ikonik marka portföyünü tamamlayıcı nitelikte olduğunu ve küresel müşterilere daha uygun fiyatlı mobilite çözümleri sunacağını öngörüyor" denildi.

Stellantis, Leapmotor Yönetim Kurulu'nda iki koltuğa sahip olacak ve Leapmotor International ortak girişiminin üst yöneticisini (CEO) atayacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Stellantis CEO'su Carlos Tavares, 'Çin'deki yetenekli elektrikli araç start-upları arttıkça, Leapmotor gibi verimli ve çevik yeni nesil elektrikli araç oyuncusu, Çin'deki ana akım segmentlere daha fazla hakim olacak. Bizimkine benzer, teknoloji odaklı, girişimci bir zihniyete sahip, etkileyici yeni elektrikli araç oyuncularından biri olan Leapmotor'un, küresel genişleme planlarını desteklemede öncü bir rol üstlenmesinin zamanının geldiğine inanıyoruz. Bu stratejik yatırım sayesinde iş modelimizde bir boşluğu doldurabilir ve Leapmotor'un hem Çin'de hem de yurt dışındaki rekabet gücünden yararlanabiliriz. Bay Zhu Jiangming'e ve şirketin tüm ekibine, bu yeni fırsatı yaratırken sağladıkları işbirliği için teşekkür etmek istiyorum.' ifadelerini kullandı.

- Teknolojik ve ticari sinerji oluşacak

Bugünün, Leapmotor'un tarihindeki en büyük dönüm noktası olduğunu ifade eden Leapmotor kurucu ve CEO'su Zhu Jiangming de 'Bu ana, Bay Tavares ve ekibiyle birlikte tanık olmaktan büyük heyecan duyuyorum. Kapsamlı deneyimlerimiz sonucunda geliştirdiğimiz teknolojilerimizle Leapmotor, sınıfının en iyi elektrikli araç ürünlerini en rekabetçi maliyetlerle pazara sunuyor. Hızla gelişen bu ortamda, güçlü oyuncuların oluşturduğu kazan-kazan ortaklıklarına inanıyoruz. Stellantis ile birlikte teknoloji ve ticari sinerji oluşturarak, yenilikçi ve yaratıcı olmaya devam ederek, Leapmotor elektrikli araçlarını küresel pazara sunacağız.' açıklamasında bulundu.

Açıklamaya göre, Çin'in en büyük ve en hızlı büyüyen segmenti orta ve üst düzey pazarlar. Bu pazarlara odaklanan Leapmotor, 2022'de yaklaşık 111 bin adet NEV teslim ederek Çin'de NEV otomobil üreticileri arasında ilk sıraya yerleşti.

Leapmotor, gelecek 3 yıl içinde, batarya elektrikli araç ve menzil uzatıcılı elektrikli araç güç-aktarma sistemleri olan, 3 yüksek üst seviye ölçeklenebilir platforma sahip, tek bir teknik mimariyle A'dan E'ye segmentlerin tamamını kapsamayı planlıyor.

