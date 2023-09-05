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Stellantis Türkiye'de yeni atamalar

Stellantis çatısı altında faaliyetlerini sürdüren Stellantis Türkiye'de yeni atamalar gerçekleşti

05 Eylül 2023 | 06:49
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Stellantis Türkiye'de yeni atamalar

Stellantis'den yapılan açıklamaya göre, Nisan 2020'den bu yana Peugeot Türkiye Pazarlama Direktörü olarak görev yapan Gupse Kaplan, Eylül 2023 itibarıyla Stellantis'in en büyük 6 bölgesinden biri olan Ortadoğu ve Afrika Bölgesi'nin (MEA) Peugeot Marka Müdürü olarak atandı.

Ekim 2022'den günümüze Stellantis Türkiye Planlama Direktörü olarak görev yapan Duygu Kanberoğlu da bu ay itibarıyla Peugeot Türkiye Pazarlama Direktörü olarak atandı.

Lisans eğitimini Marmara Üniversitesi İktisadi ve Yönetim Bilimleri Fakültesi'nde tamamladıktan sonra, Fransa Nice Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Bölümü'nde yüksek lisansını yapan Gupse Kaplan, 2007-2011 yılları arasında sırasıyla Subaru ve Citroen markalarında çalıştı.

Renault markasında 2011'de Ürün Müdürü olarak göreve başlayan Kaplan, 2011-2017 yılları arasında Renault Mais bünyesinde Ticari Araç Ürün Müdürü, Binek Otomobil Ürün Müdürü ve Tedarik Zinciri Yöneticisi olarak görev aldı.
 

Mayıs 2017'den itibaren Peugeot Türkiye'de Ürün ve Fiyatlandırma Müdürü olarak görev alan Gupse Kaplan, Nisan 2020 itibarıyla kariyerine Peugeot Türkiye Pazarlama Direktörü olarak devam etti.

Bu ay itibarıyla Ortadoğu ve Afrika Bölgesi'nin Peugeot Marka Müdürü olan Kaplan, bölgedeki potansiyel büyümeye odaklanarak, Dare Forward hedefleri doğrultusunda Peugeot markasının 'Göz Alıcı' vizyonunun MEA bölgesinde daha da ileriye taşınmasından sorumlu olacak.

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