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Sunar'da yeni hedef ilk 100

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), 2022 yılında en fazla ihracat gerçekleştiren bin şirketi açıklamıştı. İlk 1000 Büyük İhracatçı listesine Sunar Şirketler Grubu da 3 şirketiyle girdi. Sunar Şirketler Grubu’nun Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Nuri Çomu, “Listede yer alan Elita Gıda, Sunar Mısır ve Sunar Pazarlama bir önceki yıla göre basamak atladı. Yaptığımız yatırımların karşılığını alıyoruz. Hedefimizde ilk 100 arasına en az bir Sunar şirketinin girebilmesi.” dedi.

22 Haziran 2023 | 13:37
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Sunar'da yeni hedef ilk 100

Tarım ve tarıma dayalı gıda sektörünün köklü şirketlerini bünyesinde bulunduran Sunar Şirketler Grubu’nun 3 şirketi bu yıl da Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin ‘En büyük 1000 İhracatçı’ listesine girmeyi başardı. Listeye bir önceki yıl 347’nci sıradan giren Elita Gıda, 2022 yılı performansıyla 12 sıra daha yükselerek 335’inci sırada yer aldı. Sunar Mısır’ın bir önceki yıla göre iki basamak daha yükselerek 883’üncü sırada yer bulduğu listede en büyük sürprizi Sunar Pazarlama yaptı. Bir önceki yıl, 817’nci sırada yer alan Sunar Pazarlama, 512’nci sıraya yükselerek sektöründe Türkiye’nin en hızlı büyüyen 20 şirketi arasında yer aldı. 

TECRÜBENİN ve İNOVATİF VİZYONUN MEYVELERİ

Sunar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Nuri Çomu, gelecek yıl kuruluşunun 50’nci yılını kutlayacak Grubun, ikinci yarım asra holdingleşerek adım atacağını belirterek, “Grup şirketlerimiz, üretim ve ihracatın Türkiye’deki en köklü kuruluşları arasında yer alıyor. Yarım asırlık tecrübenin yanı sıra insan kaynağından teknolojiye yaptığımız yatırımların ve yenilikçi vizyonumuzun meyvelerini alıyoruz.” dedi. 

HEDEFİMİZ İLK 100

Grup yönetimi olarak aldıkları holdingleşme kararının uluslararası arenada Sunar şirketlerini daha rekabetçi bir konuma taşıyacağını belirten Çomu, “Toprağımızı, çiftçimizi, üretmeyi ve paylaşmayı çok seviyoruz. Bu değerler ve sürdürülebilirlik önceliğimizle ülkemizde üretilmeyen, katma değeri yüksek ürünleri onlarca sektörün hizmetine sunuyoruz. Her geçen yıl artan ihracatımızda hedefimiz, bugün ilk binde yer alan şirketlerimizi ilk 100’e taşımak. Önümüzdeki yıl dış ticaretimizi daha da artırma çerçevesinde yurtdışında bazı yatırımları da faaliyete geçireceğiz. Markalarımızla dünyanın yüzlerce ülkesinde bayrağımızı gururla dalgalandırmaya devam edeceğiz.” şeklinde konuştu. 

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