Tersine mühendislik ile ithalatı azaltacak

Ayşegül Sakarya Pehlivan

Makina, inșaat, enerji, hırdavat ve nalburiye sektörlerinde, dünyaca ünlü markaların ithalatını yapan Reis Makina, jeneratör ve metal işleme gibi ürünlerde dışa bağımlılığı azaltmak için üretime odaklanma kararı aldı. Uzun yıllar Makita, Knipex, Kipor, Lavorwash, Dolmar, Leica gibi küresel büyüklükteki birçok markanın Türkiye distribütörlüğünü yapan şirket, son beş yılda başlattığı üretim atağını yeni yatırımlarla genişletecek.

Toplam 55 bin metrekare kapalı alanda planlanan Yalova’daki üretim tesisinin ilk aşaması için 40 milyon dolarlık yatırım yapılacak. İlk aşamayı 2025 haziran ayı gibi hayata geçirmek için çalıştıklarını belirten Reis Makina Genel Müdürü Başar Demircan, “Şu anda jenaratör üretimimizi İstanbul Sancaktepe’de bulunan 10 bin metrekare büyüklüğündeki imalat tesisimizde yapıyoruz. Yalova’daki üretim kapasitesiyle şu anda yıllık üretimimiz bin 200 adet büyük KWA jeneratörken, bu sayı 8 bin adete çıkacak. İlk etapta kendi markamız olan Full jeneratörlerini üreteceğiz” diyor. Şirket, Yalova üretim tesislerinde iki yıl içinde 100 milyon dolarlık üretim hacmine ulaşmayı planlıyor.

CİRO HEDEFİ 100 MİLYON DOLAR

Firma tesisinde; Biglift, Craft ve Full markaları ile yapacağı üretimle hem yurtiçi üretime katkı sağlamayı hem de Türkiye’nin ihracatta elini güçlendirmeyi hedefliyor. Son beş yılda imalata başladıklarını belirten Demircan, “Tersine mühendislik yaparak kendimiz ürün geliştirip, üretiyoruz ya da ürettiriyoruz” diyor. 2022 yılında şirketin toplam imalatı cironun yüzde 20’sini buldu. Reis Makina, önümüzdeki dönemde metal kesme işleminde kullanılan torna markası olan Craft’ın üretimini yapmayı planlıyor.

Geçen senenin ilk altı ayına göre 2023’te dolar bazında yüzde 60 büyüyen şirket, 2023 yılını 100 milyon dolar ciro ile kapatmayı planlıyor. 2025 yılına kadar ihracatını 30 milyon dolara çıkarmayı hedefleyen şirketin hedefi cironun yüzde 50’sini üretimden, yüzde 50’sini ihracattan elde etmek. Son dönemde jeneratör ile ilgili ihracata odaklanan şirket, kendi ürettiği Full marka jeneratörleri; Balkan ülkeleri, Doğu Avrupa ülkeleri, Türki Cumhuriyetleri, Afrika ülkeleri, Amerika tarafına ihraç ediyor. Geçen sene çalışan sayısını yüzde 80 artıran şirketin 220 çalışanı var.

Demircan, 2025 yılında Yalova yatırımını tamamladıktan sonra 500 kişiyi istihdam edeceklerini belirtiyor. Şirketin hedeflerinden biri de halka arz. 2024 yılı içinde halka açılmayı planlayan Reis Makina, halka arzdan gelecek kaynakla yeni yatırımlara odaklanmayı planlıyor.