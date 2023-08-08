ARA
Bist 100
7412,2
-0,78%
Bist 100
Dolar/TL
27,0476
0,2468%
Dolar/TL
Euro/TL
29,6624
0,3379%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0957
-0,0114%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1674,53
0,26%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Tersine mühendislik ile ithalatı azaltacak

Son beş yılda başlattığı üretim atağıyla jeneratör ve metal işleme gibi ürünlerde dışa bağımlılığı azaltmayı hedefleyen Reis Makine, Yalova’da 40 milyon dolarlık yatırım yapacak. Reis Makina Genel Müdürü Başar Demircan, “Yeni tesiste iki yıl içinde 100 milyon dolarlık üretim hacmine ulaşmayı planlıyoruz” diyor.

08 Ağustos 2023 | 17:07
0
Tersine mühendislik ile ithalatı azaltacak

Ayşegül Sakarya Pehlivan

Makina, inșaat, enerji, hırdavat ve nalburiye sektörlerinde, dünyaca ünlü markaların ithalatını yapan Reis Makina, jeneratör ve metal işleme gibi ürünlerde dışa bağımlılığı azaltmak için üretime odaklanma kararı aldı. Uzun yıllar Makita, Knipex, Kipor, Lavorwash, Dolmar, Leica gibi küresel büyüklükteki birçok markanın Türkiye distribütörlüğünü yapan şirket, son beş yılda başlattığı üretim atağını yeni yatırımlarla genişletecek.

Toplam 55 bin metrekare kapalı alanda planlanan Yalova’daki üretim tesisinin ilk aşaması için 40 milyon dolarlık yatırım yapılacak. İlk aşamayı 2025 haziran ayı gibi hayata geçirmek için çalıştıklarını belirten Reis Makina Genel Müdürü Başar Demircan, “Şu anda jenaratör üretimimizi İstanbul Sancaktepe’de bulunan 10 bin metrekare büyüklüğündeki imalat tesisimizde yapıyoruz. Yalova’daki üretim kapasitesiyle şu anda yıllık üretimimiz bin 200 adet büyük KWA jeneratörken, bu sayı 8 bin adete çıkacak. İlk etapta kendi markamız olan Full jeneratörlerini üreteceğiz” diyor. Şirket, Yalova üretim tesislerinde iki yıl içinde 100 milyon dolarlık üretim hacmine ulaşmayı planlıyor. 

CİRO HEDEFİ 100 MİLYON DOLAR

Firma tesisinde; Biglift, Craft ve Full markaları ile yapacağı üretimle hem yurtiçi üretime katkı sağlamayı hem de Türkiye’nin ihracatta elini güçlendirmeyi hedefliyor. Son beş yılda imalata başladıklarını belirten Demircan, “Tersine mühendislik yaparak kendimiz ürün geliştirip, üretiyoruz ya da ürettiriyoruz” diyor. 2022 yılında şirketin toplam imalatı cironun yüzde 20’sini buldu. Reis Makina, önümüzdeki dönemde metal kesme işleminde kullanılan torna markası olan Craft’ın üretimini yapmayı planlıyor. 

Geçen senenin ilk altı ayına göre 2023’te dolar bazında yüzde 60 büyüyen şirket, 2023 yılını 100 milyon dolar ciro ile kapatmayı planlıyor. 2025 yılına kadar ihracatını 30 milyon dolara çıkarmayı hedefleyen şirketin hedefi cironun yüzde 50’sini üretimden, yüzde 50’sini ihracattan elde etmek. Son dönemde jeneratör ile ilgili ihracata odaklanan şirket, kendi ürettiği Full marka jeneratörleri; Balkan ülkeleri, Doğu Avrupa ülkeleri, Türki Cumhuriyetleri, Afrika ülkeleri, Amerika tarafına ihraç ediyor. Geçen sene çalışan sayısını yüzde 80 artıran şirketin 220 çalışanı var. 

Demircan, 2025 yılında Yalova yatırımını tamamladıktan sonra 500 kişiyi istihdam edeceklerini belirtiyor. Şirketin hedeflerinden biri de halka arz. 2024 yılı içinde halka açılmayı planlayan Reis Makina, halka arzdan gelecek kaynakla yeni yatırımlara odaklanmayı planlıyor. 

0
  • ALTIN GRAM - TL 1673,54 0,2%
  • ALTIN ONS 1925,38 0,01%
  • BIST 100 7412,2 -0,78%
  • DOLAR/TURK LIRASI 27,0349 0,1998%
  • EURO/TURK LIRASI 29,6425 0,2706%
  • EURO/USD 1,0955 -0,0287%
  • INGILIZ STERLINI 1,27415 -0,03178%
  • JAPON YENI 143,328 -0,041%
  • KANADA DOLARI 1,34256 0,04508%
  • RUS RUBLESI 97,205 1,6523%
Günün En Çok Okunanları
Dünyanın gözü bu ülkede: Darbeyle gündeme gelen Nijer'de ne üretiliyor?
Bilançolarda ‘kur’ etkisi artıyor
Bilançolarda ‘kur’ etkisi artıyor
Temmuz ayının en çok kazandıran yatırım araçları belli oldu
Temmuz ayının en çok kazandıran yatırım araçları belli oldu
SPK'dan yatırımcılara uyarı: İşte dolandırıcıların yeni yöntemi
SPK'dan yatırımcılara uyarı: İşte dolandırıcıların yeni yöntemi
İlk parti tükenmişti: Yeni Megane E-Tech bugün yeniden ön siparişe açılıyor
İlk parti tükenmişti: Yeni Megane E-Tech bugün yeniden ön siparişe açılıyor
“KOBİ’lere erişimi artırmaya odaklanacağız”
“KOBİ’lere erişimi artırmaya odaklanacağız”
Kaç adet Togg üretildi? Togg Sedan ne zaman çıkacak?
Kaç adet Togg üretildi? Togg Sedan ne zaman çıkacak?
İstanbul'da toplu taşımaya zam geldi
GERİ
İLERİ
Dünyanın gözü bu ülkede: Darbeyle gündeme gelen Nijer'de ne üretiliyor?
Bilançolarda ‘kur’ etkisi artıyor
Temmuz ayının en çok kazandıran yatırım araçları belli oldu
SPK'dan yatırımcılara uyarı: İşte dolandırıcıların yeni yöntemi
İlk parti tükenmişti: Yeni Megane E-Tech bugün yeniden ön siparişe açılıyor
Bilançolarda ‘kur’ etkisi artıyor
Temmuz ayının en çok kazandıran yatırım araçları belli oldu
SPK'dan yatırımcılara uyarı: İşte dolandırıcıların yeni yöntemi
İlk parti tükenmişti: Yeni Megane E-Tech bugün yeniden ön siparişe açılıyor
“KOBİ’lere erişimi artırmaya odaklanacağız”
Temmuz ayının en çok kazandıran yatırım araçları belli oldu
SPK'dan yatırımcılara uyarı: İşte dolandırıcıların yeni yöntemi
İlk parti tükenmişti: Yeni Megane E-Tech bugün yeniden ön siparişe açılıyor
“KOBİ’lere erişimi artırmaya odaklanacağız”
Kaç adet Togg üretildi? Togg Sedan ne zaman çıkacak?
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL