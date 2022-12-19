ARA
Bist 100
5391,91
3,41%
Bist 100
Dolar/TL
18,6468
-0,0166%
Dolar/TL
Euro/TL
19,7777
-0,003%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0607
0,0198%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1071,81
0,02%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Tesla hisseleri, Musk'ın istifa anketinin ardından yükseldi

Tesla ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk'ın, Twitter'daki üst yöneticilik görevinden istifa edip etmeme konusunda başlattığı ankete katılanların yarısından fazlasının Twitter yöneticiliğini bırakmasını istemesi sonrası Tesla hisseleri yükselişe geçti.

19 Aralık 2022 | 22:27
0
Tesla hisseleri, Musk'ın istifa anketinin ardından yükseldi

Elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın hisseleri, borsa açılışından kısa bir süre sonra yüzde 3'e kadar artarak 154,74 dolardan işlem gördü.

Tesla hisseleri, Musk'ın Twitter'ı devralma işlemlerinin tamamlandığı ekim ayından bu yana yaklaşık yüzde 30 değer kaybetmişti.

Tesla hissedarları, Twitter'ın Musk için dikkat dağıtıcı bir unsur haline geldiğine inanıyor ve Tesla'daki görevlerine odaklanamadığından endişe duyuyordu.

Elon Musk, dün Twitter'daki CEO'luk görevinden istifa edip etmeme konusunda bir anket başlatmış ve çıkan sonucu kabul edeceğini belirtmişti.

Musk'ın anketinde 17 milyon 500 binden fazla kişi oy kullanmıştı. Anket sonuçlarına göre, katılımcıların yüzde 57,5'i Musk'ın ayrılması, 42,5'i ise devam etmesi yönünde tercihini ortaya koymuştu.

0
  • ALTIN GRAM - TL 1071,81 0,02%
  • ALTIN ONS 1787,82 0,03%
  • BIST 100 5391,91 3,41%
  • DOLAR/TURK LIRASI 18,6468 -0,0166%
  • EURO/TURK LIRASI 19,7777 -0,003%
  • EURO/USD 1,0607 0,0198%
  • INGILIZ STERLINI 1,2156 0,10211%
  • JAPON YENI 136,913 -0,072%
  • KANADA DOLARI 1,36515 -0,03661%
  • RUS RUBLESI 68,4999 -1,2258%
Günün En Çok Okunanları
Kira sözleşmelerinde yeni dönem
Benzin ve motorine indirim geliyor
İsdemir, saat ücretli işe alım yapacak: Başvuru tarihi ve koşulları
Musk'ın 'CEO'luk görevimi bırakayım mı?' anketi sonuçlandı
GERİ
İLERİ
AYLIK DERGİ
Aylık dergiyi takip etmek için abone olun
Aylık Dergi
ABONE OL