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  • Tesla'yı tahtından indiren firma dans edip zıplayan otomobilini tanıttı

Tesla'yı tahtından indiren firma dans edip zıplayan otomobilini tanıttı

Elektrikli araç satışında zirveye çıkarak Tesla'yı tahtından indiren Çinli otomobil firması BYD bu kez zıplayan ve dans eden bir otomobil tanıttı....

13 Nisan 2023 | 12:49
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Tesla'yı tahtından indiren firma dans edip zıplayan otomobilini tanıttı

Çinli otomobil üreticisi BYD dört motorlu yeni otomobili YangWang U9'u tanıttı. Şirket, yeni süspansiyon sistemini "küresel olarak endüstrinin en gelişmiş sistemi" olarak lanse ediyor. Açıklamaya göre sistem aracın dans etmesine, üç tekerlek üzerinde gitmesine ve hatta dururken zıplamasına olanak tanıyor.

Twitter'da paylaşılan videoda Yangwang U9 sahnede yavaşça ilerlerken dans ederken görülüyor. Videonun sonunda aracın zıpladığı da görülüyor. 

Paylaşılan bir diğer videoda ise aracın 3 tekerlekle de gidebildiği ve benzer bir performans gösterebildiği görülüyor.

Aracın bu özelliklerinin ardında ise DiSus adı verilen bir süspansiyon sisteminin olduğu duyuruldu. BYD, sistemin yüksek hızda viraj almaya yardımcı olduğunu ve devrilme riskini en aza indirdiğini söylüyor.

Insider, sistemin Bazı Mercedes SUV'larda aracın kuvvetli bir şekilde yukarı ve aşağı zıplamasını sağlayan bir özelliğe çok benzediğini, arazi koşulları için kullanılabileceği yorumunu yapıyor.

Daha önce Tesla CEO'su Elon Musk, Roadster süper otomobili için soğuk hava iticileri sayesinde kısa mesafelerde uçma yeteneği de dahil olmak üzere bazı yetenekler vadetmişti.

BYD Ocak ayında lüks alt markası Yangwang'ı tanıtmıştı. Yangwang markası üst düzey üreticilerle rekabet etmeyi amaçlıyor ve başlangıç ​​için iki model içerecek: U9 ve Land Rover benzeri bir SUV olan U8. Yaklaşık 150.000 $'a mal olacak olan U8'in ise durduğu yerde dönme özelliğine sahip olacağı duyurulmuştu.

 

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