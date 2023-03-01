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THY, 2022 yılı net kârını açıkladı

Türk Hava Yolları (THY), 2022 yılını 2,7 milyar dolar net kar ile tamamladığını açıkladı.

01 Mart 2023 | 21:59
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THY, 2022 yılı net kârını açıkladı

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, geniş uçuş ağı ve Kovid-19 salgını döneminde koruduğu yüksek nitelikli iş gücü sayesinde rakiplerinden olumlu ayrışan şirketin, 2022'yi 2,7 milyar dolar net karla tamamladığı belirtildi.

Şirketin, 2020'den itibaren yaşanan zorlu faaliyet ortamına rağmen bu çeyrekle birlikte üst üste altıncı çeyrekte de net kar kaydetmiş olduğu aktarıldı.

THY'nin gelirlerindeki artış oranına işaret edilen açıklamada, "Ortaklığımızın 2022 yılında toplam gelirleri, 18,4 milyar dolar ile 2019 yılını %39 aşarak tarihi yüksek seviyeye ulaştı. Toplam gelirin %20’sini oluşturan kargo gelirleri de söz konusu dönemde 2019 yılına göre %120 artış göstererek yaklaşık 3,7 milyar dolar olarak gerçekleşti." denildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, şunları söyledi:

"THY olarak 90 seneye dayanan tecrübemiz ile yükselerek önümüzdeki her engeli aşmaya devam ediyoruz. Pandemi sonrası elde ettiğimiz başarıda, tüm mesai arkadaşlarımızın emeği ve ekip ruhu var. Ülkemizin bayrak taşıyıcı hava yolu olmanın getirdiği sorumluluk ve bilinçle, 6 Şubat’ta gerçekleşen Kahramanmaraş merkezli depremlerin hemen ardından tüm imkanlarımızı seferber ederek bugüne kadar 2 bin 400’ün üzerinde uçuş ile 433 bin arama kurtarma ekibini ve 16 bin ton yardım malzemesini bölgeye ulaştırdık. Ayrıca 430 bin vatandaşımızın da bölgeden tahliyesini gerçekleştirdik. Deprem felaketi sonrası yaraları sarmak için biz de elimizi taşın altına koyduk. AFAD’a yaptığımız 2 milyar TL nakdi bağışın yanında, 1000 adet konutun inşası için Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığıyla çalışmalara başladık. Depremden etkilenen 1000 ailemizden 1’er kişiyi de istihdam ederek 1000 kişiyi THY ailesine katacağız."

2022'de 72 milyon yolcu taşındı

THY, 2022 yılında dünyanın en genç ve modern filoları arasında yer alan 400 uçağı ile iç hatlarda %85,8, dış hatlarda ise %80,1 doluluk oranı ile toplamda yaklaşık 72 milyon yolcu taşıdı. Küresel enflasyon baskılarına rağmen akaryakıt hariç birim giderlerini 2022 yılında 2019'a göre %2 azaltarak güçlü maliyet yönetimini sürdürdü. Bunun sonucunda da THY'nin nakit yaratma potansiyeline işaret eden FAVKÖK (Faiz, vergi, amortisman ve kira öncesi kar – EBITDAR) yaklaşık 5,4 milyar dolar oldu.

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği IATA’nın yayımladığı verilere göre, 2022 yılında küresel hava yolcu kapasitesi 2019'un %28 gerisinde kalırken, THY, 2019 yılı kapasitesinin %7,5 üzerine çıkarak sektörün öncüsü oldu. Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Örgütü (Eurocontrol) verilerine göre de son üç yıldır Avrupa’nın en fazla uçan ağ taşıyıcısı olan THY, 2022'de dünyanın en çok uluslararası koltuk kapasitesi sunan hava yolu olarak küresel çapta dikkati çekici bir yükselişe imza attı.

Son 10 yılda kargo taşımacılığındaki pazar payını 4 katına çıkartan THY, IATA verilerine göre 2022'de dünyanın en büyük 5. hava kargo taşıyıcısı olarak başarısını sürdürdü. 2022'de İstanbul Havalimanı’ndaki yüksek teknolojiyle donatılan yeni kargo operasyon merkezi olan SMARTIST’e taşınan Turkish Cargo, dünyada lider hava kargo markaları arasındaki pozisyonunu daha da geliştirmeyi hedefliyor.

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