THY 2023 rakamlarını açıkladı

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, şirketin 2023 yılı Aralık ayı trafik sonuçları değerlendirmesi ile 2022 ve 2023 yılları karşılaştırmasına ait verilere yer verildi.

Buna göre, toplam yolcu sayısı 2022 yılının aynı dönemine göre yüzde 10,1 artarak 6,1 milyona ulaşan THY'nin dış hat doluluk oranı yüzde 80, iç hat doluluk oranı ise yüzde 78 olarak gerçekleşti.

Dıştan dışa transfer yolcu sayısı Aralık 2022 döneminde 2,2 milyon iken, 2023 yılının aynı döneminde yüzde 19 artarak 2,6 milyon olarak gerçekleşti.

Toplam arz edilen koltuk kilometre olarak Aralık 2022 döneminde 16,6 milyar oldu, 2023 yılının aynı döneminde ise yüzde 19,4 artarak 19,8 milyara ulaştı.

THY'nin taşınan kargo ve posta hacmi Aralık 2022 döneminde 137,9 bin ton şeklinde gerçekleşti, bu sayı geçen ay yüzde 15,8 artarak 159,7 bin ton olarak kayıtlara geçti.

- 2023'te yolcu sayısı 83,4 milyona yükseldi