ARA
Bist 100
5384,56
-1,13%
Bist 100
Dolar/TL
18,9677
0,0502%
Dolar/TL
Euro/TL
20,1768
0,4842%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0639
0,5648%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1138,77
2,09%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

THY'den 14 Mayıs açıklaması

Türk Hava Yolları (THY), 14 Mayıs Pazar günü yapılacak seçimlerde oy kullanmak amacıyla seyahatlerinde değişiklik isteyen yolculara iade, bilet süresinin uzatılması ve rezervasyon koşullarında ilave haklar getirdi.

11 Mart 2023 | 07:08
0
THY'den 14 Mayıs açıklaması

THY'nin internet sitesinden yapılan duyuruda, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimler nedeniyle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yolculara bilet işlemleri için ilave haklar tanımlandığı belirtildi. Duyuruda, tanımlanan haklar şu şekilde sıralandı:

"10 Mart 2023 ve öncesinde düzenlenmiş biletler için 7 Mayıs 2023-21 Mayıs 2023 (dahil) arasındaki seferlere kayıtlı tek yön veya 14 Mayıs 2023 tarihini kapsayan gidiş-dönüş seyahatleri olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yolcularımız, 21 Mayıs 2023 (dahil) tarihine kadar işlem yaptırmaları kaydıyla; yeni seyahat tarihleri en geç 31 Mart 2024 tarihine kadar olan seferlere yapılan rezervasyon değişiklikleri aynı güzergah bölgesinde olmak koşuluyla ücretsiz yapılacaktır. Örneğin, İstanbul-Paris biletinizi İstanbul-Amsterdam olarak değiştirebilirken, İstanbul-Paris biletinizi İstanbul-New York olarak değiştiremezsiniz."

Hiç kullanılmamış biletler kesintisiz iade yapılabilecek

Duyuruda, hiç kullanılmamış biletlerin kesintisiz iade yapılabileceği, kısmi olarak kullanılmış, seyahatin tamamlanmamış olduğu biletlerde ise biletin kullanılmayan uçuşlarına ait iade işleminin ücretsiz gerçekleştirilebileceği aktarıldı.

Herhangi bir ücret farkı ve ceza alınmaksızın biletin geçerliliğinin 31 Mart 2024 (dahil) tarihine kadar uzatılabileceği bildirilen duyuruda, ilgili uygulamaların sadece THY ve AnadoluJet tarafından icra edilen seferlerde geçerli olacağı kaydedildi.

Duyuruda, söz konusu işlemlerin THY satış ofislerinden, çağrı merkezinden ve web sitesindeki geri bildirim formu üzerinden talep oluşturularak yapılabileceği belirtildi.

İlgili Haberler
Pegasus'tan seçimler için ücretsiz iptal ve değişiklik imkanı
Pegasus'tan seçimler için ücretsiz iptal ve değişiklik imkanı
0
  • ALTIN GRAM - TL 1138,77 2,09%
  • ALTIN ONS 1867,46 2,01%
  • BIST 100 5384,56 -1,13%
  • DOLAR/TURK LIRASI 18,9677 0,0502%
  • EURO/TURK LIRASI 20,1768 0,4842%
  • EURO/USD 1,0639 0,5648%
  • INGILIZ STERLINI 1,20255 0,89396%
  • JAPON YENI 134,86 -0,932%
  • KANADA DOLARI 1,38326 -0,00398%
  • RUS RUBLESI 75,9 -0,0329%
Günün En Çok Okunanları
Elektrikli Fiat 500e Türkiye'de satışa sunuldu: Fiyatı ve özellikleri
“Göç dalgasından dört kent etkilenecek”
“Göç dalgasından dört kent etkilenecek”
Borsada gün sonu özeti: Gelecek hafta hangi veriler var?
Borsada gün sonu özeti: Gelecek hafta hangi veriler var?
Borç yapılandırma paketi neleri kapsıyor?
Borç yapılandırma paketi neleri kapsıyor?
Bilim insanları dünyayı değiştirebilecek bir materyal keşfetmiş olabilir
Bilim insanları dünyayı değiştirebilecek bir materyal keşfetmiş olabilir
ABD'de istihdam şubatta beklentileri aştı
ABD'de istihdam şubatta beklentileri aştı
Çinli milyarderler neden kayboluyor?
Çinli milyarderler neden kayboluyor?
İstanbul'da 2 bin 68 sismik izolatör bulunan hastane... 3 soru, 3 cevap
GERİ
İLERİ
Elektrikli Fiat 500e Türkiye'de satışa sunuldu: Fiyatı ve özellikleri
“Göç dalgasından dört kent etkilenecek”
Borsada gün sonu özeti: Gelecek hafta hangi veriler var?
Borç yapılandırma paketi neleri kapsıyor?
Bilim insanları dünyayı değiştirebilecek bir materyal keşfetmiş olabilir
“Göç dalgasından dört kent etkilenecek”
Borsada gün sonu özeti: Gelecek hafta hangi veriler var?
Borç yapılandırma paketi neleri kapsıyor?
Bilim insanları dünyayı değiştirebilecek bir materyal keşfetmiş olabilir
ABD'de istihdam şubatta beklentileri aştı
Borsada gün sonu özeti: Gelecek hafta hangi veriler var?
Borç yapılandırma paketi neleri kapsıyor?
Bilim insanları dünyayı değiştirebilecek bir materyal keşfetmiş olabilir
ABD'de istihdam şubatta beklentileri aştı
Çinli milyarderler neden kayboluyor?
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL