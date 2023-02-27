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THY'den depremzede öğrenciler için part-time iş programı: Başvuru koşulları ve detaylar...

Türk Hava Yolları (THY), 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen afetzede üniversite öğrencileri için yarım zamanlı iş imkanı sunan "Take-off 10" programı başlattı. Peki, programa kimler başvurabiliyor? İşte başvuru şartları ve detaylar...

27 Şubat 2023 | 22:59
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THY'den depremzede öğrenciler için part-time iş programı: Başvuru koşulları ve detaylar...

THY açıklamasında, yarım zamanlı çalışma programına 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanunu kapsamında depremden etkilenen illerdeki üniversite öğrencileriyle bu illerin dışında okuyup 1. derece yakını afetzede olarak kabul edilen üniversite öğrencilerinin başvurabileceği bildirildi.

BAŞVURU NASIL YAPILACAK?

Şartları taşıyan üniversite öğrencileri, "yenibiris.com" adresinden 13 Mart'a kadar başvuru yapabilecek.

Yabancı dil sınavı ve mülakatlarda başarılı olan üniversite öğrencileri, THY'nin Anadolu'daki ofislerinde haftada 30 saati aşmamak üzere yarım zamanlı olarak işe başlatılacak.

Açıklamada, "Ülkemiz tarihinin en üzücü afetlerinden birini yaşadığımız bu günlerde her bir vatandaşımızın acısını ve milli bayrak taşıyıcı havayolu olmanın sorumluluğunu hissediyoruz. Bu zor günlerde depremden etkilenen öğrenci arkadaşlarımız Take-Off 101 (Anadolu Part-Time) ilanımıza başvuru yapabilir, bir dünya markası olan THY ailesinin değerli bir parçası olabilirsiniz." denildi.

Afetzede öğrenciler, ayrıntılı bilgilere THY'nin kariyer internet sitesinden de ulaşabilecek.

BAŞVURU ŞARTLARI NE?

THY'nin sitesinde yer alan detaylara göre Part-Time çalışma için başvuru şartları şöyle:

• T.C. vatandaşı veya mavi kart sahibi olmak,
• 01.01.1997 ve sonrasında doğmuş olmak,
• En az 4 yıllık eğitim veren üniversitelerin herhangi bir bölümünde 3. ya da 4. sınıf öğrencisi olmak,
*2024 yılında mezun olma koşulu aranmaktadır.
• Vardiyalı çalışma düzeninde başvurmuş olduğunuz ofisimizde haftanın en az 2 günü tam zamanlı olmak üzere haftada en fazla 30 saat çalışabilmek,
• Adli Sicil ve Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmamak,
• İyi derecede İngilizce bilmek,
*Yapılacak olan İngilizce sınavında başarılı olmak.
• 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanunu'na göre depremden etkilenen iller olarak kabul edilen Kahramanmaraş, Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa ve Elâzığ illerinde kendisi ve/ya 1. dereceden yakını (anne, baba ya da kardeş) “afetzede” olarak değerlendirilen adaylarımız,
• 11 ilin dışında okuyan ve 1. dereceden yakını (anne, baba ya da kardeş) “afetzede” olarak değerlendirilen adaylarımız sürece başvuru yapabilir.

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