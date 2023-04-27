ARA
Bist 100
4783,5
-2,2%
Bist 100
Dolar/TL
19,4271
0,0201%
Dolar/TL
Euro/TL
21,4871
0,2054%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,1038
-0,0285%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1242,51
0,01%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

THY ve Emlak Konut'tan 14 bin konutluk proje

Türk Hava Yolları (THY) ile Emlak Konut GYO'nun İstanbul Arnavutköy'deki 3,6 milyon metrekarelik arazisinde 14 bin konutluk proje hayata geçirilecek.

27 Nisan 2023 | 00:46
0
THY ve Emlak Konut'tan 14 bin konutluk proje

THY'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasına göre, Türk Hava Yolları ile Emlak Konut GYO'nun yüzde 50'şer hisseye sahip olduğu arazide konut projesi geliştirme çalışmalarının başlatılmasına karar verildi.

Açıklamada, "Proje kapsamında etaplar halinde toplam 14 bin konut yapılarak Emlak Konut GYO yönetiminde satışa çıkarılması, yapılacak konutların en az 3 bin adedinin Türk Hava Yolları ve iştiraklerinin çalışanlarına satılmak üzere kura hakkının ortaklığımız tarafından belirlenmesi planlanmaktadır." denildi.

0
  • ALTIN GRAM - TL 1242,51 0,01%
  • ALTIN ONS 1989,32 -0,03%
  • BIST 100 4783,5 -2,2%
  • DOLAR/TURK LIRASI 19,4271 0,0201%
  • EURO/TURK LIRASI 21,4871 0,2054%
  • EURO/USD 1,1038 -0,0285%
  • INGILIZ STERLINI 1,2467 -0,01684%
  • JAPON YENI 133,601 -0,049%
  • KANADA DOLARI 1,36345 -0,0132%
  • RUS RUBLESI 81,8 -0,4018%
Günün En Çok Okunanları
Darphane'nin altın üretiminde 'patlama' yaşandı
Binance.US, 1,3 milyar dolarlık anlaşmayı iptal etti
Binance.US, 1,3 milyar dolarlık anlaşmayı iptal etti
Hangi ülkede kaç seçmen var? İşte en az ve en çok seçmenin bulunduğu 2 ülke
Hangi ülkede kaç seçmen var? İşte en az ve en çok seçmenin bulunduğu 2 ülke
Akbank ilk çeyrek rakamlarını açıkladı
Akbank ilk çeyrek rakamlarını açıkladı
ASELSAN ilk çeyrek finansal sonuçları açıklandı
ASELSAN ilk çeyrek finansal sonuçları açıklandı
BOTAŞ'tan 'Kapalıçarşı'da döviz alım satımı' iddialarına yanıt
BOTAŞ'tan 'Kapalıçarşı'da döviz alım satımı' iddialarına yanıt
Hyundai'den 5 milyar dolarlık elektrikli batarya fabrikası planı
Hyundai'den 5 milyar dolarlık elektrikli batarya fabrikası planı
ABD'de Tesla Model Y'nin fiyatı ortalama araç fiyatının altında kaldı
GERİ
İLERİ
Darphane'nin altın üretiminde 'patlama' yaşandı
Binance.US, 1,3 milyar dolarlık anlaşmayı iptal etti
Hangi ülkede kaç seçmen var? İşte en az ve en çok seçmenin bulunduğu 2 ülke
Akbank ilk çeyrek rakamlarını açıkladı
ASELSAN ilk çeyrek finansal sonuçları açıklandı
Binance.US, 1,3 milyar dolarlık anlaşmayı iptal etti
Hangi ülkede kaç seçmen var? İşte en az ve en çok seçmenin bulunduğu 2 ülke
Akbank ilk çeyrek rakamlarını açıkladı
ASELSAN ilk çeyrek finansal sonuçları açıklandı
BOTAŞ'tan 'Kapalıçarşı'da döviz alım satımı' iddialarına yanıt
Hangi ülkede kaç seçmen var? İşte en az ve en çok seçmenin bulunduğu 2 ülke
Akbank ilk çeyrek rakamlarını açıkladı
ASELSAN ilk çeyrek finansal sonuçları açıklandı
BOTAŞ'tan 'Kapalıçarşı'da döviz alım satımı' iddialarına yanıt
Hyundai'den 5 milyar dolarlık elektrikli batarya fabrikası planı
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL