ARA
Bist 100
5071,41
-1,51%
Bist 100
Dolar/TL
18,8741
0,0006%
Dolar/TL
Euro/TL
20,0147
0,0205%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0602
-0,0061%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1107,6
0,03%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

THY yeni şirket kurdu

Türk Hava Yolları (THY), THY Destek Hizmetleri AŞ'nin kurulmasına ilişkin alınan Yönetim Kurulu kararını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

22 Şubat 2023 | 21:29
0
THY yeni şirket kurdu

THY'den KAP'a yapılan açıklamada, "Yönetim Kurulumuzca, Ortaklığımız ve iştiraklerimizin ana faaliyet alanı dışında kalan temizlik, güvenlik, tesis yönetimi, mali işler, uçuş ve yer hizmetleri, operasyonel ve organizasyonel işler ve süreçlerini de içeren her türlü destek hizmetleri ihtiyaçlarının yürütülmesi amacıyla yüzde 100 THY iştiraki olan 'THY Destek Hizmetleri AŞ' şirketinin kurulmasına karar verilmiştir." denildi.

THY Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, şirketin ana faaliyetleri dışındaki hizmetleri için taşeronda çalışan personelin kurulacak yeni bir şirkete alınacağını açıklamıştı.

0
  • ALTIN GRAM - TL 1107,6 0,03%
  • ALTIN ONS 1825,27 0,03%
  • BIST 100 5071,41 -1,51%
  • DOLAR/TURK LIRASI 18,8741 0,0006%
  • EURO/TURK LIRASI 20,0147 0,0205%
  • EURO/USD 1,0602 -0,0061%
  • INGILIZ STERLINI 1,20419 -0,01162%
  • JAPON YENI 134,94 -0,007%
  • KANADA DOLARI 1,35536 -0,01844%
  • RUS RUBLESI 75,44 0,6806%
Günün En Çok Okunanları
Sahilde bulunan gizemli küre Japonya'nın gündemine oturdu
Perde kolon, tünel kalıp ve radye temel neden önemli? İTÜ profesörü açıkladı
Perde kolon, tünel kalıp ve radye temel neden önemli? İTÜ profesörü açıkladı
'Asla fiyat artışlarına müsaade etmeyeceğiz'
'Asla fiyat artışlarına müsaade etmeyeceğiz'
Toyota 20 yılın en büyük maaş zammını yapmayı kabul etti
Toyota 20 yılın en büyük maaş zammını yapmayı kabul etti
Fitch'ten Çin ve küresel ekonomi tahmini
Fitch'ten Çin ve küresel ekonomi tahmini
BIST 100'de gün sonu rakamları: Hangi veriler takip edilecek?
BIST 100'de gün sonu rakamları: Hangi veriler takip edilecek?
Depremin etkilediği ilçede kira ücretlerine üst sınır getirildi
Depremin etkilediği ilçede kira ücretlerine üst sınır getirildi
11 uzmandan olası İstanbul depremi yorumu: Hangi isim ne diyor?
GERİ
İLERİ
Sahilde bulunan gizemli küre Japonya'nın gündemine oturdu
Perde kolon, tünel kalıp ve radye temel neden önemli? İTÜ profesörü açıkladı
'Asla fiyat artışlarına müsaade etmeyeceğiz'
Toyota 20 yılın en büyük maaş zammını yapmayı kabul etti
Fitch'ten Çin ve küresel ekonomi tahmini
Perde kolon, tünel kalıp ve radye temel neden önemli? İTÜ profesörü açıkladı
'Asla fiyat artışlarına müsaade etmeyeceğiz'
Toyota 20 yılın en büyük maaş zammını yapmayı kabul etti
Fitch'ten Çin ve küresel ekonomi tahmini
BIST 100'de gün sonu rakamları: Hangi veriler takip edilecek?
'Asla fiyat artışlarına müsaade etmeyeceğiz'
Toyota 20 yılın en büyük maaş zammını yapmayı kabul etti
Fitch'ten Çin ve küresel ekonomi tahmini
BIST 100'de gün sonu rakamları: Hangi veriler takip edilecek?
Depremin etkilediği ilçede kira ücretlerine üst sınır getirildi
GERİ
İLERİ
AYLIK DERGİ
Aylık dergiyi takip etmek için abone olun
Aylık Dergi
ABONE OL