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Tim Cook, Steve Jobs'un CEO'luk sırlarından birini paylaşıyor

Apple CEO'su Tim Cook, Steve Jobs’ın Apple’ın CEO’su olarak kullandığı bir yöntemi paylaşıyor: ‘Onun hakkında sevdiğim şeylerden biriydi"

09 Nisan 2023 | 23:13
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Tim Cook, Steve Jobs'un CEO'luk sırlarından birini paylaşıyor

Tim Cook Apple'ın CEO'su olduğundan beri kendi mirasını sağlamlaştırmak için çalışıyor. Ancak CNBC'ye göre ancak selefi Steve Jobs'un liderlik tarzına da hala hayranlık duyuyor.

62 yaşındaki Cook verdiği bir röportajda, "CEO olduğumda Steve olamayacağımı biliyordum. Kimsenin Steve olabileceğini sanmıyorum. Bence o yüz yılda bir rastlanan türden bir kişiydi, hayal gücünün her alanında orijinaldi. Dolayısıyla benim yapmam gereken de kendimin en iyi versiyonu olmaktı" diyor.

Cook özellikle Jobs'un Apple'daki herkesi - mühendislik, pazarlama ya da başka bir departmanda çalışıyor olsalar da - aynı yaratıcılık ve sınırları zorlama standardına tabi tutmasına hayran olduğunu söyledi.

ŞİRKETTEKİ TEK BİR GRUP DEĞİL HERKESTEN YARATICILIK BEKLERDİ

Cook, "Onun hakkında sevdiğim şeylerden biri, şirketteki sadece tek bir gruptan yenilik ya da tek bir gruptan yaratıcılık beklememesiydi. Şirketin her kademesinde bunu beklerdi" diyor.

Cook bunu ilk elden deneyimledi. Çünkü Apple'ın CEO'su olarak 2011'de göreve başlamadan önce, şirketin dünya çapındaki satışlarını ve operasyonlarını denetliyordu. Ve bu görevdeyken de kendisinden yaratıcı olması bekleniyordu.

Cook, "Operasyonları yönetirken de tıpkı diğer operasyonlarda olduğu gibi yenilikçi ve yaratıcı olmaya çalıştık. Tasarladığımız ürünleri inşa etmek için temelde öyle olmak zorundaydık" diyor.

CNBC'ye göre Bu konsept Cook'un CEO olduktan sonra, Jobs'un yerini dolduracak kadar "ürün adamı" olmadığı yönündeki eleştirileri de aşmasını sağlamış.

Apple, Cook'un liderliği altında milyarlarca dolarlık bir şirket haline geldi.

O BENİM EN İYİ ÖĞRETMENİMDİ

Cook, 2022 Kod Konferansı'nda yaptığı açıklamada, Jobs'tan bir şeyler öğrenmeden bu girişimlerin hiçbirine öncülük edemeyeceğini söyledi: "O benim açık ara en iyi öğretmenimdi. Bu öğretiler sadece bende değil, Apple'da çalışan pek çok insanda yaşıyor."

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