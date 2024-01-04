Türkiye’nin global çelik üreticisi Tosyalı Holding, 3 kıtada sayıları 40’a yaklaşan tesis ve 15.000 çalışanıyla dünyanın önden gelen çelik üreticilerinden biri olarak büyümesini sürdürüyor. Türkiye’nin yanı sıra Cezayir, Senegal ve Angola’da yatırımları bulunan Tosyalı, dünyanın sayılı yeşil çelik üreticilerinden biri olma hedefini güçlendirmek üzere Afrika, Körfez Bölgesi ve Avrupa’da değer yaratabilecek yatırımları radarına almaya devam ediyor.

Tosyalı, bu global büyüme stratejisi doğrultusunda Avrupa’da giderek artan yeni hidrojen dağıtım ağlarıyla birlikte yükselen talebi karşılamak üzere, İspanya’nın önde gelen çelik boru üreticilerinden Baika Steel Tubular System (STS) fabrikasını satın aldı. Cezayir, Senegal ve Angola’daki yatırımlarından sonra İspanya’daki bu satın alma ile birlikte global büyümesini sürdüren Tosyalı, yıllık 150.000 ton spiral boru üretim kapasitesine sahip olan STS’de yapacağı yeni yatırımlarla tesisin kapasitesini 240.000 ton/yıl’a çıkarmayı hedefliyor.

Bu satın alma ile Tosyalı, global boru üretim kapasitesini 3 milyon ton/yıl’ın üzerine çıkararak Avrupa’nın en büyük çelik boru üreticisi konumunu pekiştirdi.

Yapılan satın alma sonrasında açıklamalarda bulunan Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, “Önümüzdeki 5 yılda dünyanın en büyük 30 çelik üreticisinden biri olma hedefi doğrultusunda global yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Ana gündemimiz olan sürdürülebilirlik hedeflerimiz doğrultusunda, dünyanın sayılı yeşil çelik üreticilerinden biri olarak yaptığımız yatırımlarla, AB Yeşil Mutabakat ile daha da hızlanan değişim ve dönüşüm sürecinin sektörümüzdeki öncülerinden biri olmak için çalışıyoruz. Bizim gibi birçok sanayi şirketinin üretimde hidrojen kullanımına yönelmesiyle hidrojen dağıtım ağlarının giderek yaygınlaşacağını öngörüyoruz. İspanya’da yaptığımız bu satın alma ile bu alanda yükselecek spiral çelik boru talebini karşılamayı amaçlıyoruz. Tesiste yapacağımız yatırımla kapasiteyi artırırken aynı zamanda AB Yeşil Mutabakat ile uyumlu yeşil çelik üretimimizi de güçlendireceğiz. Sürdürülebilir yaşam için Tosyalı diyerek çıktığımız uzun soluklu yolculukta yaptığımız yatırımlarla karbonsuz, nitelikli yeşil çelik ürünlerindeki kapasitemizi daha da artırarak global büyümemizi sürdüreceğiz” dedi.

Baika Steel Tubular System (STS) Hakkında

İspanya’ nın Vitoria-Gasteiz yakınlarındaki Alegría-Dulantzi’de iki fabrikası ile 350.000 m2 alanda üretim yapan STS, farklı kaplamalara sahip spiral kaynaklı çelik boru (SAW) üretimiyle petrol, doğal gaz, hidrojen ve su iletim hattı borularının üretiminin yanı sıra inşaat mühendisliği uygulamalarında yapısal borular da üretiyor. Şirket son dönemde Katalonya'da yürütülen en önemli su projesi olan ve Lleida eyaletindeki mevcut kurak arazi mahsullerinin büyük bir bölümünü sulu tarıma dönüştüren Segarra-Garrigues Kanalı'nın proje uygulamasında boru imalatı ve tedariki sağladı.