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Toyota'da üst düzey atama

Toyota Türkiye'nin Pazarlama ve Kurumsal İletişim Müdürlüğü görevine Ece Şenkal getirildi.

08 Mart 2023 | 20:02
Son Güncellenme: 08 Mart 2023 | 20:18
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Toyota'da üst düzey atama

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış AŞ'de organizasyonel değişim çerçevesinde Pazarlama ve Kurumsal İletişim Müdürlüğü görevine Ece Şenkal atandı.

Toyota’nın sürekli gelişim ve verimliliği artırma düşüncesi çerçevesinde ataması gerçekleştirilen Şenkal, yeni görevine Şubat 2023’te getirildi.

ECE ŞENKAL KİMDİR?
 

2006 yılında Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun olan Ece Şenkal, iş hayatına Doğuş Otomotiv SEAT Pazarlama Ürün Uzmanı olarak başladı.

Şenkal, iş yaşamında sırasıyla SEAT ve Volkswagen Binek Araç, marka, ürün ve hizmetler için pazarlama ve iletişim stratejilerinin oluşturulması, etkinlik, sponsorluk ve kurumsal iletişim konulardan sorumlu olarak 12 yılı aşkın görev aldı. Bu süre boyunca Pazarlama ve İletişim Yöneticiliği görevlerini sürdüren Şenkal, Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış AŞ'deki yeni organizasyonel yapılanma ile birlikte Pazarlama ve Kurumsal İletişim Müdürlüğü görevini üstlendi.


 

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