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Tüpraş, Water Europe'a üye olan ilk Türk sanayi şirketi oldu

Tüpraş, Avrupa su ekosisteminin güçlenmesi için yeni teknolojileri destekleyen Water Europe'a katılan ilk Türk sanayi şirketi oldu.

04 Haziran 2023 | 17:20
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Tüpraş, Water Europe'a üye olan ilk Türk sanayi şirketi oldu

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Tüpraş Stratejik Dönüşüm Planı ve 2050 Karbon Nötr hedefi çerçevesinde geleceğin enerjisini üretmek üzere çalışmalar yürütüyor.

Su verimliliği ve atık su geri kazanım çalışmalarıyla sürdürülebilir su yönetimine odaklanan şirket, küresel su ekosisteminin güçlenmesine katkı sağlayacak yeni bir adım attı.

Su yönetiminde iş birlikleri aracılığıyla yeni teknolojileri kullanmak için Avrupa su pazarının lider paydaş kuruluşu Water Europe'a katılan Tüpraş, Türkiye'deki sanayi kuruluşları içinde platforma üye ilk şirket oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tüpraş Genel Müdürü İbrahim Yelmenoğlu, şirketin tüm iş süreçlerinde sınırlı bir kaynak olan suyun verimli kullanımına büyük önem verdiklerini belirterek, "Stratejik Dönüşüm Planımız kapsamında ham su tüketimi ve atık su deşarjını en aza indirgemeyi amaçlıyoruz. Son 10 yılda tüm rafinerilerimizde 175 milyon metreküp atık suyu geri kazanarak yeniden kullandık. Bir başka deyişle yaklaşık 2,5 milyon kişinin bir yıllık su tüketimine eşit miktarda su tasarruf ettik." ifadelerini kullandı.

Yelmenoğlu, Water Europe'a katılan ilk Türk sanayi kuruluşu olmaktan duydukları memnuniyete işaret ederek, "Su konulu ve fonlanmaya hak kazanan AB Horizon 2020 projelerindeki ortakların yüzde 75'i Water Europe üyesi. Tüm açılardan, üyeliğimizin sürdürülebilirlik ve stratejik dönüşüm hedeflerimiz için önemli bir değer yaratacağına inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Tüpraş su verimliliğine odaklanan bir şirket olarak, Ar-Ge'nin döngüsel ekonomi alanındaki çalışmalarını, atık suların geri kazanımıyla temiz su kullanımının azaltılması, rafineri atıklarının endüstriyel simbiyozla farklı endüstrilerde kullanımı, atıklar içerisindeki değerli ürünlerin geri kazanımı ve atıkların yenilikçi teknolojilerle yeniden değerlendirilmesi gibi hedefler doğrultusunda yürütüyor. Bu kapsamda, şirketin AB fonu almaya hak kazanmış üç projesinin yanında, Ar-Ge Merkezinde birçok projesi devam ediyor.

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