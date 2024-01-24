TürkTraktör FTSE4Good gelişmekte olan piyasalar endeksine girdi

TürkTraktör'den yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen TürkTraktör Şirket Lideri Aykut Özüner, Türkiye’nin otomotiv sektöründeki ilk üretici kuruluşu ve tarım mekanizasyonundaki lider firması olarak sürdürülebilirliği odak noktasında tuttuklarını kaydetti.

Çalışmaların prestijli uluslararası kuruluşlar tarafından takdir görmesinden memnuniyet duyduklarını aktaran Özüner, “Sürdürülebilirlik, iklim krizinin etkileriyle birlikte Türkiye ekonomisinin en önemli yapı taşlarından tarım sektörü açısından da oldukça kritik bir noktada. Dünyamızın sınırlı kaynaklarını verimli kullanmak, biyoçeşitlilik ve ekosistem dengesini korumak için hepimize sorumluluk düşüyor." diyerek şunlara dikkati çekti:

"Sektörün lideri ve öncüsü olma sorumluluğuyla, faaliyet gösterdiğimiz her alanda yarattığımız etkiyi sürdürülebilirlik odağında değerlendiriyor, açıkladığımız kısa, orta ve uzun vadeli hedeflerimizle süreçte aktif bir şekilde rol oynuyoruz. ‘Geleceğe Etki’ stratejimiz doğrultusunda tüm değer zincirinde sorumlu üretim prensibiyle hareket ediyor, geleceği şekillendirecek çalışmalarımızı yürütüyoruz. 70. yılımızda FTSE4Good Gelişmekte Olan Piyasalar Endeksi’nde yer almak da doğru yolda olduğumuzun en kıymetli göstergelerinden biri.” AA