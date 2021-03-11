Ülker Bisküvi’nin 2020 cirosu 9,4 milyar TL, Faiz Amortisman Vergi Öncesi Karı (FAVÖK) 1,6 milyar TL oldu.

Ülker Bisküvi’den Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) gönderilen açıklamaya göre, 2020 yılında cirosunu 9,4 milyar TL’ye ulaştıran şirketin, FAVÖK’ü yüzde 24,4 artışla 1,6 milyar TL olurken, ihracat ve yurt dışı operasyonlarının payı ise yüzde 50,1’e yükseldi.

Ülker Bisküvi CEO’su Mete Buyurgan, salgınının yaşandığı süreçte stratejik bir sektör olarak üretimi aralıksız sürdürerek ekonominin çarklarının dönmesine destek olduklarını belirtti.

Bu süreçte önceliklerinin insan sağlığı olduğunu aktaran Buyurgan, çalışanlarının ve ailelerinin sağlığı için fabrikalar dahil olmak üzere tüm çalışma alanlarında hijyen tedbirlerini üst düzeyde uyguladıklarını bildirdi.

Buyurgan, Türkiye’deki tüm fabrikalarının Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından verilen TSE Covid-19 Güvenli Üretim Belgesi’ni aldığını belirterek, “Türkiye’de ve faaliyet gösterdiğimiz tüm coğrafyalarda sürdürülebilir büyümemiz devam ediyor. Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Orta Asya pazarlarında pozisyonumuzu güçlendirdik. Türkiye operasyonları yüzde 18,6, ihracat ve yurt dışı operasyonlarımız 2020’de yüzde 23,4 büyüdü. Orta Asya’ya açılan kapımız Kazakistan’da da satışlarımız rekor düzeyde arttı.” ifadelerini kullandı.

Tüketicileri inovatif ürünlerle buluşturmaya 2020’de de devam ettiklerini dile getiren Buyurgan, şöyle devam etti:

“Tüm kategorilerde 70’in üzerinde yeni ürünümüz raflarda yerini aldı. Son 3 yılda yeni ürünlerimizin satışın içindeki payını ciddi oranda artırdık. İnovasyonlarımız şirketin büyümesinde itici güçlerden biri haline geldi. 2020 yılının ilk yarısında toplam 7 uluslararası bankanın ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’nın (EBRD) katılımıyla toplam 455 milyon dolar tutarında kredi anlaşması imzaladık. Yılın ikinci yarısında da 1,8 milyar dolar taleple 28 ülkeden 130’dan fazla uluslararası yatırımcının iştirakiyle gerçekleştirdiğimiz 650 milyon dolarlık ilk tahvil ihracıyla, dünyadaki zorlu ekonomik şartlara rağmen, şirketimize uluslararası yatırımcılar tarafından uzun vadeli finansman sağlandı. Bu hem ülkemize hem de şirketimize olan güvenin göstergesi oldu. 2020’yi güçlü bir bilanço ve 9,4 milyar TL ciroyla kapatmayı başardık. Konsolide FAVÖK marjımız bir önceki yıla göre yüzde 16,7’den yüzde 17,2’ye ulaştı.”

Yatırımlar devam edecek

Fabrikalarda tesis kurulumu, kapasite artırımı, verimlilik çalışmaları, üretim hatlarının yenilenmesi gibi alanlarda sürekli yatırım yapıldığını, israfsız şirket modeliyle çalışırken toplumla, paydaşlarıyla birlikte büyümeyi ve güçlenmeyi merkeze alarak faaliyet gösterdiklerini kaydeden Buyurgan, “2020’de 183 milyon TL’lik yatırım yaptık. 2021’de de dijitalleşmenin verdiği güç, yeni yatırımlar ve inovasyonlarla, ülkemizin kalkınma hedeflerine destek olurken bulunduğumuz tüm pazarlarda güçlü konumumuzu ve liderliklerimizi devam ettireceğiz. Önceliğimiz faaliyetlerimizin yoğunlaştığı pazarlara daha fazla odaklanarak pazar payımızı artırmak.” değerlendirmesini yaptı.

– Sürdürülebilirlik hedefleri uzun vadeli

Buyurgan, şirketin sürdürülebilirlik çalışmalarının gerek ulusal gerekse uluslararası platformlarda takdir gördüğünü belirterek, 2015’ten bu yana Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik Endeksi’nde, 2016 yılından bu yana da küresel sürdürülebilirlik endeksi FTSE4Good Gelişmekte olan Piyasalar Endeksi’nde yer aldıklarını hatırlattı.

Uluslararası derecelendirme kuruluşu S&P Global tarafından hazırlanan, sektörlerinde çevre, sosyal ve yönetişim performansları en iyi şirketlerin listelendiği Kurumsal Sürdürülebilirlik Değerlendirmesi’nde (The Sustainability Yearbook 2021) yer almanın mutluluğunu yaşadıklarını vurgulayan Buyurgan, dünya genelinde, 61 sektörde 7 bin şirketin değerlendirildiği listede ilk 631 şirket arasında yer aldıklarını, gıda ürünleri (food products) kategorisindeki global 20 şirket arasındaki ilk ve tek Türk şirketi olduklarını bildirdi.

Buyurgan, sürdürülebilirlik çalışmalarının uzun vadeli hedeflerle yönetildiğini kaydederek, şunları kaydetti:

“Salgın koşullarında, sürdürülebilirlik konusunda bugüne kadar attığımız adımların ne kadar değerli olduğu bir kez daha anlaşıldı. İklim değişikliği, gıdanın israf edilmemesi ve korunması önceliklerimiz arasında yer alıyor. 2014’ten bu yana karbon salım artışı olmadan büyüyoruz. İlk seferde hedeflenen kalitede üretiyor ve kayıpları kaynağında önlemeyi amaçlıyoruz. Sıfır atık hedefiyle çalışıyoruz, 2020 yılında toplam atıklarımızın yüzde 91’ini geri dönüştürdük. Ham maddelerin yüzde 98,9’unu bitmiş ürüne çevirme oranına ulaştık. Bu oranın gıda sektöründe dünya genelinde en iyiler arasında olduğunu görüyoruz.”

Sürdürülebilir ambalaj yol haritalarını belirlerken kullandıkları malzeme, tedarik şartları ve yetkinliklerinin, fabrikalarındaki dolum hatları ve sevkiyat koşullarının önemli rol oynadığını dile getiren Buyurgan, “Ambalaj malzemesi olarak, kağıttan sonra en çok kullandığımız plastik malzemelerde, azaltma çalışmalarımız devam ediyor. 2020 yılında 660 ton daha az kağıt, 536 ton daha az plastik kullandık. 2025 yılında kullandığımız tüm plastik malzemelerin, geri dönüştürülebilir veya doğada çözünebilir, kompostlanabilir olmasını hedefliyoruz.” ifadelerini kullandı.